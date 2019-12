Las crisis industriales y el futuro econ贸mico de la provincia de Lugo son los argumentos de una nueva edici贸n de la tertulia Foro Lucense, la cuarta de esta temporada, que se graba en los estudios de televisi贸n de Forus.

Moderado por Jos茅 Manuel Freire, redactor jefe de El Progreso, reuni贸 para la ocasi贸n a cuatro personas que tienen mucho que decir en este tema, desde diversos puntos de vista adem谩s. En la tertulia participaron Ricardo Varela, conselleiro de Traballo en el gobierno bipartito de la Xunta; Luis D铆az Cabanela, m茅dico, m谩ster en toxicolog铆a y experto en salud ambiental; Severiano 脫nega, gerente de la empresa de gesti贸n de residuos agr铆colas Agroamb, y Roberto Bande, profesor de Econom铆a de la USC en Lugo.

Los puntos de vista:

Ricardo Varela: "As empresas nacen, crecen e morren, o problema 茅 o futuro e as alternativas"



Luis D. Cabanela: "Entendo que hai postos de traballo en xogo, pero non ter en conta o factor ambiental 茅 quedar sen futuro"



Roberto Bande: "O futuro non ser谩 como o co帽ecemos agora, sobre todo nas industrias"



Severiano 脫nega: "Fixemos probas en As Pontes e o noso producto da suficiente potencia calor铆fica"