Festivales de música en Lugo 2024: Fechas, lugar, artistas confirmados...

Los festivales en Galicia son conocidos por su diversidad y riqueza cultural, pero en Lugo alcanzan una dimensión única.

La provincia se convierte en un escenario vibrante que acoge eventos como el destacado Festival de Jazz de Lugo y otros eventos destacados.

Cada festival en Lugo es una emocionante mezcla de música y cultura que colorea cada municipio donde se lleva a cabo.

Embárcate en un viaje sonoro por la ciudad de Lugo en el año 2024 con nuestra detallada guía de festivales de música.

Desde las fechas clave hasta el lugar de encuentro y los artistas confirmados, te invitamos a explorar el emocionante abanico de eventos musicales que darán vida a Lugo este año.

Asistir a un festival de Lugo es una de las experiencias imperdibles que no puedes dejar de hacer si visitas Galicia.

FIV de Vilalba

Fecha: 26 y 27 de abril

El FIV de Vilalba 2024, programado para el 26 y 27 de abril, promete ser una apuesta por la música independiente nacional. Aunque el cartel aún no se ha revelado, las entradas ya están a la venta.

El festival regresa a su ubicación original en la plaza de la Constitución, buscando replicar la exitosa acogida del año pasado, que estableció un récord de asistencia con actuaciones de destacados artistas como Carlangas, Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie y Delaporte.



Resurrection Fest

Fecha: Del 26 al 29 de junio

El Resurrection Fest Estrella Galicia de 2024, que se llevará a cabo del 26 al 29 de junio en Viveiro (Lugo), presenta a Avenged Sevenfold y Bring Me the Horizon como cabezas de cartel en su XIX edición.

Con un total de 88 bandas confirmadas, más de 60 de ellas debutarán en este prestigioso evento internacional centrado en géneros como metal, punk, hardcore y rock.

Destacan actuaciones de Sum 41, Alice Cooper, The Offspring, Megadeth, Machine Head, BABYMETAL, Electric Callboy, Slaughter To Prevail, Accept, Fear Factory, Delain, Sôber, Finntroll y Crystal Lake, entre otros.

Caudal Fest

Fecha: 20 y 21 de septiembre

¡La fiesta que cierra el verano está preparándose con esmero! "A última festa do verán", como la llaman los organizadores, se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre en el Xardín do Pazo de Feiras y Congresos de Lugo. Ya se han soltado los primeros nombres del cartel, ¡y la emoción está en su punto álgido! Viva Suecia, Arde Bogotá, MIkel Izal y Ginebras encabezarán el espectáculo, y eso es solo el comienzo.

Además, se suman a la diversión artistas como Nil Moliner, Carlos Sadness, Varry Brava, Ladilla Rusa, Siloé, Huecco, Tu otra bonita, Caravana y Monoulious DOP. El año pasado, más de 37,000 personas se unieron a la celebración, ¡y este año se espera que la cifra sea aún mayor! ¡No te pierdas la última gran fiesta del verano en el Caudal Fest!



A Candeloria

Fecha: 2 de marzo

¡Prepárate para la explosión musical en A Candeloria, el festival de rock que lo tiene todo! El 2 de marzo de 2024, la vibrante ciudad de Lugo se llenará de energía en el Pazo de Feiras e Congresos.

El cartel completo es una mezcla de talento excepcional, con nombres como Soziedad Alkoholika, Los Chikos del Maíz, Talco, Mafalda, Arrhythmia, Tribade, Me Fritos and The Gimme Cheetos y La Duendeneta.

La ciudad se transformará en un hervidero de sonidos intensos y ritmos contagiosos. ¡No te pierdas la oportunidad de sumergirte en la magia del rock en A Candeloria y vivir una experiencia única el 2 de marzo!



Fa Ce La Fest

Fecha: 9 al 11 mayo

El Fa Ce La Fest se presenta como un festival "de autor", donde se da prioridad a la calidad de las bandas participantes.

Este evento, que se distingue por ser independiente, se destaca de otros festivales de la comunidad autónoma gracias a su cartel cuidado y arriesgado.

Nada de festivales clónicos aquí; se trata de una apuesta clara por la diferenciación y la calidad, poniendo la cultura en el centro de todas las miradas. ¡Prepárense para una experiencia musical única y llena de personalidad en el Fa Ce La Fest!

Del 9 al 11 de mayo, la explanada del Auditorio Gustavo Freire en Lugo se convertirá en el escenario de esta experiencia musical única.

Aunque el cartel aún está por confirmar, se garantiza que será una selección cuidadosa y arriesgada que romperá esquemas. Manténganse atentos a la página web del festival para conocer las emocionantes novedades.

Las entradas para esta experiencia inigualable estarán próximamente a la venta.



Vendaval Fest

Fecha: 26 y 27 de julio

¡Prepárate para el Vendaval Fest Festival en la hermosa Mariña lucense! Este evento promete dos días llenos de música, sabor y diversión en Ribadeo, Lugo. Marcado en el calendario para los días 26 y 27 de julio de 2024, este festival se llevará a cabo en el aparcamiento al lado del instituto, creando un ambiente vibrante.

El Vendaval Fest no solo ofrece un cartel emocionante, que estará pronto por confirmar en su página web, sino que también proporciona una experiencia completa.

¿Amante de la comida callejera? ¡Aquí encontrarás foodtrucks que deleitarán tu paladar! Para aquellos que buscan una experiencia completa, el festival ofrece zona de acampada gratuita y espacio para furgonetas y caravanas junto a la estación de autobuses.

La entrada a este festival es totalmente gratis, ¡así que no hay excusa para perderse este encuentro único en la Mariña lucense! ¡Prepárense para vivir momentos inolvidables de música y diversión en el Vendaval Fest!



Ether - An Electronic Odyssey

Fecha: En julio

¡Sumérgete en el fascinante mundo de la música electrónica con Ether - An Electronic Odyssey! Este vibrante festival tiene lugar en Galicia, específicamente en Viveiro, durante las cálidas noches de verano.

La edición del festival de 2023 se realizó el 28 y 29 de julio de 2023 (fecha 2024 por confirmar). El escenario perfecto para esta experiencia única será el parque del Pazo de A Misericordia, en Viveiro, Lugo.

Aunque el cartel está aún por confirmar, pueden anticipar una selección cautivadora de artistas que transformarán el espacio en un verdadero viaje electrónico. Manténganse atentos a la página web del festival para conocer los detalles y las emocionantes sorpresas que les esperan.

Lo mejor de todo, ¡las entradas son completamente gratuitas!



Osa do Mar

Fecha: Del 6 al 8 de septiembre

Organizado por la Asociación Cultural Fanto Fantini, este vibrante evento se llevará a cabo en Burela, Lugo, ofreciendo una mezcla única de conciertos de pago y actividades gratuitas para todos los gustos y edades.

Del 6 al 8 de septiembre de 2024, el recinto de la Praza do Concello en Burela se convertirá en el epicentro de la celebración. El festival no solo destaca por su variado cartel, sino también por actividades gratuitas que incluyen los encantadores Cantiños para los más pequeños y conciertos en el barco museo, ¡una experiencia única!

El cartel de Osa do Mar 2024 promete emocionantes actuaciones de artistas como Tanxugueiras, Mondra, The Rapants, Cala Vento, Futuro Alcalde, Jordana B. y muchos más que serán anunciados próximamente en su página web.

Las entradas ya están a la venta online, así que no pierdas la oportunidad de asegurar tu lugar en este festival lleno de energía y buena música.



Festival de Jazz de Lugo

Fecha: Noviembre 2024

Organizado con pasión por la Asociación de Amigos do Jazz Escobijazz, este evento se llevará a cabo seguramente del 3 al 19 de noviembre de 2024 en diversos espacios de la encantadora ciudad de Lugo.

El Círculo das Artes, el Club Clavicémbalo y la Casa do Saber USC serán los escenarios que albergarán las vibrantes notas de este festival. Desde los sonidos clásicos hasta las propuestas más innovadoras, el cartel del festival promete un viaje musical emocionante.

Puedes consultar la lista completa de los talentosos grupos que participarán en este evento en su página web. Además, para aquellos amantes del jazz que buscan una experiencia accesible, ¡los conciertos en la Casa do Saber son totalmente gratuitos!

Las entradas para el resto de los conciertos están disponibles tanto en la web del festival como en la misma sala.