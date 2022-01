María Rodríguez Casais

O seu home, Pedro Folgosa Lombardía; fillas, Marisol e Isabel Folgosa Rodríguez; xenro, Ovidio López Folgueira; netas, Marta, María e Ana; bisnetas, Noa, Maia e Lía; irmás, Lola, Alicia e Carmen; irmáns políticos,

Telesforo (†), Arturo (†), Pepe, Manuel, Rosa e Rosario; sobriños, Jose, María Elena (afillada), Vicky, Dolores, Mari Carmen, María José e Pili; sobriños políticos,curmáns e demais familia,

agradecen unha oración pola súa alma e comunican que o funeral de enterro polo seu eterno descanso terá lugar o martes, día 1 de febreiro do 2022, ás catro da tarde saída do tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa María de

Conforto (A Pontenova) onde se celebrarán os funerais e, deseguido, a incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar; favores polos que anticipan as grazas.

Capela ardente: Tanatorio Lourido - A Pontenova

Pésames: www.funerarialourido.com

A Pontenova, 31 de xaneiro de 2022

NOTA: Rosario ás oito e media da tarde no tanatorio.