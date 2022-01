Josefina Gasalla Falcón

Os seus fillos, Rocío e Rubén Carballal Gasalla; fillo político, Ramón Rodríguez Paleo; netos, David e Ada Rodríguez Carballal; irmá, María Gasalla Falcón (viúva de Manuel López); irmáns políticos, Héctor Diéguez (viúvo de Elvira Gasalla - ausente), Inés Seivane (viúva de Luis Gasalla - ausente), Gloria Paz (viúva de Cándido Gasalla), Josefa Regueiro (viúva de Pedro Gasalla), Alicia e María del Carmen Carballal e Eugenio Mourelle; sobriños, curmáns e demais familia,

PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia a condución do cadáver, acto que terá lugar o venres, día 28 de xaneiro, ás CINCO da tarde, dende o Tanatorio Carballosa de A Pastoriza ata a igrexa parroquial de Santa María de Bretoña, onde se celebrarán os funerais e, seguidamente, a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial; favores que agradecerán.

Capela ardente: Tanatorio Carballosa de A Pastoriza

A Pastoriza, 28 de xaneiro de 2022

Funeraria Carballosa (Funerarias Reunidas)