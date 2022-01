Emilio Trigo Pérez

(Viudo de Elena Gómez Álvarez)

(Empresa Trigo, S.L.)



Falleció en Lugo, el día 10 de enero de 2022, confortado con los Auxilios Espirituales



D. E. P.



Su hijo, Emilio Trigo Gómez; hija política, Itxaso Inchaurraga Ruiz; nietos, Gabriela y Oliver; hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral que por su eterno descanso tendrá lugar hoy, martes, día 11, a las ONCE Y MEDIA de la mañana, en la capilla del Tanatorio As Gándaras de Serfuja y, a continuación, la inhumación del cadáver en el cementerio municipal de San Froilán (Lugo); favores por los que anticipan gracias.



Hogar funerario: Tanatorio As Gándaras - SERFUJA, sala nº 3 Lugo