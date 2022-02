Dona Carmen Carballeira Bermúdez

O seu esposo, Jesús Loureiro Rodríguez; fillas, Mª Jesús e Mª Carmen Loureiro Carballeira; irmáns, Otilia, Maruja, Albino e Orlando Carballeira Bermúdez; fillos políticos, irmáns políticos e demáis familia,

PREGAN unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar o martes, día 8, ás CATRO E CUARTO da tarde, dende o Velatorio de Momán ata a igrexa parroquial de Momán (Xermade) onde, ás CATRO E MEDIA da tarde, se celebrará o funeral polo seu eterno descanso e, seguidamente, se procederá á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial; favores polos que anticipan as máis expresivas gracias.

Capela ardente: Velatorio de Momán (Xermade)

PRÉGASE NON ENVÍEN FLORES

Envío de condolencias: www.recafer.com

Momán (Xermade), 8 de febreiro de 2022