Mariano Fernández Neira

Os seus sobriños, Aurora, Rosario e Manolo Núñez Fernández, Alejandro Iglesias, Manuel Fernández e María del Pilar Vázquez; bisobriños, Alejandro, Chus, Luis, Saleta, Alberto e Denís; a súa familia de convivencia, Casa Preto da Condomiña; curmáns e demais familia,

PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar o venres, día 28, con saída ás CATRO E MEDIA da tarde de Velatorios Mingos á igrexa parroquial de Santa María de Penarrubia (Baralla) onde, ás CINCO da tarde, celebraranse os funerais polo seu eterno descanso e, seguidamente, a inhumación do cadáver no cemiterio parroquial; favores polos que anticipan as máis expresivas grazas.

Capela ardente: Velatorios Mingos, sala número 1

Baralla, 28 de xaneiro de 2022

Funeraria Mingos