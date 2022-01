Fernando Octavio Tallón López

A súa dona, María José Gay Vázquez; fillo, Fernando Rodrigo Tallón Gay; irmáns, Antonio Tallón (†), Fe Armada, María Concepción Tallón e Dimas Fernández; irmáns políticos, Teresa Gay, Luis Sánchez, Mercedes Gay, Carlos Almuiña (†), María Gay y Xosé Carballido; sobriños, curmáns e demais familia,

ROGAN unha oración pola súa alma e a asistencia á condución, hoxe, sábado, día 29, ás TRES E MEDIA da tarde, dende a sala nº 2 do Tanatorio As Burgas, ata a igrexa parroquial de San Pedro de Láncara (Lugo), onde ás CINCO se celebrarán os funerais e á terminación a inhumación no panteón familiar do cemiterio parroquial; favores polo que lles anticipan grazas.

Ourense, 29 de xaneiro de 2022

