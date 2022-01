Don Arsenio Mallo Fernández

A súa muller, Celia González Osorio; fillos, Celia e Arsenio Mallo González; nora, María del Mar Fernández González; neto, Álvaro Mallo Fernández; neta política, Leticia Curros Freijanes; irmáns, Abel, César, Felicidad e Valentín; cuñadas/os, Mari, Asunción, Jose, Marisa, Sergio, Manolo, Mari Carmen e Remedios (†); curmáns, sobriños e demais familia,

PREGAN unha oración pola súa alma.

Funeral e enterro: Hoxe, sábado, día 22, ás CATRO do serán no tanatorio, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso e, de seguido, a condución ao cemiterio parroquial de O Cereixal (Becerreá); favores que agradecerán.

Capela ardente: Tanatorio Novelle, sala nº 2 (Becerreá)

Pésames e condolencias a través da páxina: www.funerarianovelle.com ou a través do correo electrónico [email protected]

NOTA: O funeral celebraráse na intimidade familiar. Poñeráse mesa de firmas no Tanatorio.

POR EXPRESO DESEXO DO FINADO, PRÉGASE NON ENVÍEN FLORES

NON SE RECIBE DÓ

Sarceada (Becerreá), 22 de xaneiro de 2022