Carmen Dorado Seijo

O seu esposo, Vicente Castro Ferreiro; fillos, Manuel e Alicia Castro Dorado; fillos políticos, Ana María Freire Abuín e José Manuel Iglesias Sierra; netos e afillado, Antonio Castro Freire e Zaira Iglesias Castro; irmá, Armanda Dorado Seijo; irmáns políticas, Emérita Arias López, Josefa e Leonila Castro Ferreiro; sobriños, curmáns e demais familia,

PREGAN unha oración pola súa alma maila asistencia á conducción do cadáver, acto que terá lugar este luns, día 7, con saída do Tanatorio Marzo, ás CATRO da tarde, ata a igrexa parroquial de Espasande (Castroverde), onde terá lugar o funeral de enterro e, seguidamente, a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar; favores que agradecerán.

Capela ardente: Tanatorio Marzo, sala 1

Espasande (Castroverde), 7 de febreiro de 2022