Zelenski llega a Granada para participar en la cumbre de líderes europeos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha anunciado este jueves en sus redes sociales su llegada a Granada para participar en la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea y la UE que se celebra en el marco de la presidencia española de la Unión Europea (UE).

"He llegado a Granada, España, para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea", ha escrito Zelenski. "Nuestro objetivo común es garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestra casa común europea", ha agregado el jefe del Estado ucraniano.

Zelenski ha señalado que "la prioridad clave de Ucrania" es "reforzar la defensa aérea", sobre todo, ha explicado, ante la llegada del invierno y la posibilidad de que Rusia repita su campaña de ataques aéreos contra las infraestructuras eléctricas y térmicas ucranianas.

