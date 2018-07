Margallo considera que la exhumación de Franco podría ser positiva para la reconciliación

El exministro José Manuel García Margallo ha dicho este jueves que le parece bien que sean exhumados los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos si así se contribuye a la reconciliación.

En declaraciones a los medios antes de asistir a una comida con simpatizantes de la candidatura de Pablo Casado a liderar el PP, Margallo ha sido preguntado por la polémica de los últimos días en torno a la exhumación de los restos del dictador que quiere llevar adelante el Gobierno, con la oposición de la familia de Franco.

"Cualquier cosa que contribuya a la reconciliación me parecerá bien", ha señalado Margallo, quien ha agregado que le parecerá "bien" igualmente "si la exhumación de los restos de Franco, que no es un caído y por lo tanto sus restos no deben estar en el Valle de los Caídos, contribuye a esa reconciliación".

Además, ha apostado por convertir el Valle de los Caídos en un memorial "para los dos bandos que lucharon en la Guerra Civil, porque los dos dieron su vida por España".

Margallo ha recordado que él fue diputado constituyente y que siempre ha creído en la "reconciliación nacional".