La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha explicado este miércoles que utilizará el castellano en sus intervenciones en el Congreso en base al cargo que ostenta, y el gallego sólo si le interpelan en su lengua materna.

"Soy vicepresidenta en funciones y voy a hacerlo en castellano. Si me interpelan en mi lengua materna, en gallego, responderé en gallego, como creo que tengo que hacer", ha precisado al preguntársele al respecto en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Después de que el catalán, euskera y gallego se pudieran utilizar el martes por primera vez en el Congreso, ha asegurado que fue un día "emocionante".

"Desde ayer nuestro país es mejor, se parece más a su gente. Es un país que crece con la riqueza no sólo lingüística, también con la diversidad de nuestro país. Vimos la España real", ha aseverado.

Catalán en la UE

Sobre que la UE pospusiera la decisión sobre la oficialización del catalán, ha apuntado que el Gobierno trabajará para conseguirlo, pese a recalcar que "no depende" solamente de ellos.

"El debate sobrevenido que hemos visto estos días no depende del Gobierno, pero el Gobierno se está dejando la piel, incluso los parlamentarios. Me consta que el compromiso es absoluto", ha señalado.

Vox descarta usar los auriculares en el Congreso y urge al PP a "aclararse" tras intervenir Sémper en euskera

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que los diputados de su formación no utilizarán los auriculares que se han facilitado para la traducción de las lenguas cooficiales, y ha pedido al PP que aclare su posición después de que Borja Sémper utilizara el euskera en parte de su intervención ante el hemiciclo.

En declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press, Millán ha indicado que ese fue un ejemplo de la "incoherencia" en la que está el PP, que escenifica "lo que critican". "Nosotros hemos mantenido una posición firme desde el principio, que es la defensa de nuestra unidad, de nuestra convivencia y de la lengua común como un elemento que nos une a todos los españoles, mientras que la postura del Partido Popular la desconocemos", ha dicho.

Ha manifestado que los diputados de Vox el martes decidieron abandonar el hemiciclo en señal de protesta porque, sin estar aprobada la reforma del Reglamento, se permitió ya utilizar las lenguas cooficiales en las intervenciones. Se ha preguntado qué clase de legislatura nos espera si es la presidenta del Congreso la primera que se "salta" la legalidad.

"Ayer lo que se escenificó fue una división, una exaltación de las diferencias y una utilización de las lenguas como un arma política y arrojadiza y no como la riqueza lingüística y cultural que son, por parte del separatismo con la complacencia del PSOE, que tan sólo hace un año rechazaba esta misma propuesta", ha apuntado Millán.

Ha querido dejar claro que los diputados de Vox no van a utilizar "ni los pinganillos ni los traductores, porque no los necesitamos para entendernos con nuestros compatriotas". "El hemiciclo del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, no es la sede de la ONU ni del Parlamento Europeo, sino que tenemos una lengua común", ha recalcado.

Ha expuesto que, por ello, Vox ha presentado en el Congreso una proposición de reforma del Reglamento para, entre otros objetivos, "blindar" el uso del castellano, mientras que en el Senado también se presentará una iniciativa en la misma línea. Ha indicado que el PP tiene la mayoría en la Cámara Alta para poder "impedir que se arrincone el español".

En este sentido, ha confiado en que el PP apoye esa iniciativa, si bien ha criticado que ese partido está inmerso en "todo un mar de incoherencias".

Semper "sí que hizo el canelo"

Pepa Millán ha recordado que el lunes Sémper dijo que no iban a hacer el "canelo utilizando lenguas cooficiales" y, en cambio, sí que hizo "el canelo" hablando en euskera desde el hemiciclo, mientras que el PP ha permitido la constitución "fraudulenta en el Senado de grupos parlamentarios", lo mismo que ha hecho el PSOE en el Congreso.

También ha criticado que el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, vea a Junts como un "partido perfectamente democrático" o que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "avale el ataque a la unidad nacional" del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

"El Partido Popular tiene un grave problema de incoherencia y deberá aclararse", ha recalcado.

Sobre el acto del PP del domingo en contra de la amnistía, ha considerado "lamentable y muy decepcionante que algo que empezó como una movilización para invitar a toda la sociedad civil", haya quedado "reducido a un mitin". "Nosotros no estamos invitados y el PSOE, sí", ha apuntado.

Sémper justifica como "buena idea" usar el euskera en el Congreso aunque asume que a compañeros del PP no les gustara

El portavoz del PP y vicesecretario de Sociedad y Cultura Abierta, Borja Sémper, se ha justificado este miércoles por usar el euskera en el Pleno del Congreso, asegurando que fue una "buena idea" para demostrar que las lenguas cooficiales no son patrimonio de los nacionalistas, si bien ha asumido que pueda haber compañeros de partido a los que no les gustó el gesto.

"Sigo pensando que era una buena idea", ha señalado Sémper en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha explicado por qué utilizó el euskera tras decir un día antes que usar las cooficiales en el Congreso sería hacer el canelo. Además, ha defendido que el PP "no es una secta" y hay diversidad de opiniones.

Preguntado sobre si avisó a la dirección del partido de que iba a usarlo, ha alegado que no hizo "nada raro" y que no hacía falta comentarlo, pero que en una reunión previa sí que adelantó que utilizaría "alguna frase en euskera".

El portavoz ha señalado que para el PP las lenguas cooficiales "no son un problema y nunca lo han sido", añadiendo que hay diputados en el Grupo Popular que las hablan con naturalidad e incidiendo en que gobiernan en comunidades donde se usan, como Galicia y Baleares.

Sémper, que ha asegurado que reflejó la "posición tradicional" del PP, ha recriminado al PSOE que ahora esté a favor del uso de las cooficiales en el Congreso solo por la "cesión permanente" de Pedro Sánchez a los independentistas para ser presidente.

Tras afirmar que entiende que "algunos" compañeros tengan una "opinión diferente" y no lo compartan, ha considerado "brillante" la idea de expresarse en algunos momentos de su discurso en euskera y autotraducirse, recordando que esto ya se podía hacer "de manera natural" en el Congreso.