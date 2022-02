Yolanda Díaz se abre a liderar un proyecto transversal lejos de la política de "partidiños"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que iba a tomar las decisiones "que fueran precisas por pura coherencia" de no haber salido adelante la reforma laboral que se convalidó el pasado jueves en el Congreso con una mayoría muy ajustada.

Así lo ha trasladado en una entrevista en el programa Salvados, de La Sexta, al ser preguntada acerca de si iba a dimitir si no se hubiera aprobado el decreto en la Cámara Baja, puesto que la ministra aseguró días antes de que se produjera la votación que ya había tomado una decisión si el escenario no era favorable y que, además, se lo había trasladado a su equipo.

Con todo, la ministra, en la entrevista grabada en un bar compostelano, ha asegurado que va a seguir con sus cargos actuales, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerase lo contrario.

Yo filtro

Tú filtras

Él filtra

Ella no#SalvadosYolanda pic.twitter.com/pbs7LV8veI — Salvados (@salvadostv) February 6, 2022

Preguntada sobre la relación con ERC, tras el voto en contra de la formación, Díaz ha respondido que ha escuchado hablar de proyectos personales y que "quien aduce proyectos personales tiene que explicárselo a los trabajadores", ha añadido.

"Yo no hago política desde lo personal". "Les digo que estuvimos a pique y que lo que ellos decían no era verdad, que no estaba en peligro la norma", ha aseverado, al tiempo que ha avisado que "con las cosas de comer no se juega" y que esta forma de hacer política es "puro ruido".

Los que dieron el sí fueron los de la formación de Inés Arrimadas y, sobre su apoyo, Yolanda Díaz ha dicho que a ella le "da igual quién" apruebe la norma, pero ha recordado que el programa político de Ciudadanos "va en dirección contraria" porque "querían rebajar las indemnizaciones por despido y el acuerdo de Salario Mínimo Interprofesional quería subirlo un 1%".

Por último, sobre el estado de la coalición de Gobierno tras estos meses de negociación de la reforma laboral, Díaz ha asegurado que esta "goza de muy buena salud" y que, si bien ha habido "muchísimas tensiones", ha asegurado que las han resuelto y que todo el Gobierno defiende esta norma.

SU FUTURO. Preguntada por sus aspiraciones de futuro, la ferrolana deslizó, sin concretar, que baraja un proyecto transversal, que aúne muchas sensibilidades más allá de Podemos.

Pese a que admitió que era "difícil" lanzarse sin el apoyo de un partido, aseguró que le apetecía hacer "algo grande" fuera de la política de "partidiños" y de la "jauría" del actual escenario.

REFORMA LABORAL. Díaz ha asegurado que iba a tomar las decisiones "que fueran precisas por pura coherencia" de no haber salido adelante la reforma laboral que se convalidó el pasado jueves en el Congreso con una mayoría muy ajustada.

Al ser preguntada acerca de si iba a dimitir si no se hubiera aprobado el decreto en la Cámara Baja, la ministra aseguró días antes de que se produjera la votación que ya había tomado una decisión si el escenario no era favorable y que, además, se lo había trasladado a su equipo.

Con todo, Díaz ha asegurado que va a seguir con sus cargos actuales, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerase lo contrario.

Preguntada sobre la relación con ERC, tras el voto en contra de la formación, Díaz ha respondido que ha escuchado hablar de proyectos personales y que "quien aduce proyectos personales tiene que explicárselo a los trabajadores", ha añadido.

El lunes tenía su futuro decidido y comunicado a su equipo. Pero el jueves, un voto lo cambió todo. #SalvadosYolanda pic.twitter.com/DFFzQ2iMub — Salvados (@salvadostv) February 6, 2022

"Yo no hago política desde lo personal". "Les digo que estuvimos a pique y que lo que ellos decían no era verdad, que no estaba en peligro la norma", ha aseverado, al tiempo que ha avisado que "con las cosas de comer no se juega" y que esta forma de hacer política es "puro ruido".

Los que dieron el sí fueron los de la formación de Inés Arrimadas y, sobre su apoyo, Yolanda Díaz ha dicho que a ella le "da igual quién" apruebe la norma, pero ha recordado que el programa político de Ciudadanos "va en dirección contraria" porque "querían rebajar las indemnizaciones por despido y el acuerdo de Salario Mínimo Interprofesional quería subirlo un 1%".

Por último, sobre el estado de la coalición de Gobierno tras estos meses de negociación de la reforma laboral, Díaz ha asegurado que esta "goza de muy buena salud" y que, si bien ha habido "muchísimas tensiones", ha asegurado que las han resuelto y que todo el Gobierno defiende esta norma.