Yolanda Díaz evita seguir la controversia con Iglesias: "No venimos a hacer ruido"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual —conocida como la ley de solo sí es sí— es "fundamental" y que, "como todo en el Derecho", la norma es "objeto de interpretación" de los jueces, por lo que ha pedido "dejar actuar al Tribunal Supremo", y eludió mencionar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación a esta cuestión.

"Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear", proclamó la dirigente ferrolana durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en esta ocasión en Feria Valencia.

Durante el acto, la vicepresidenta del Ejecutivo respondió de esta manera a una pregunta formulada por una de las personas que participaban, que había censurado las críticas "absolutamente injustas" que, a su juicio, está recibiendo la ministra de Igualdad, Irene Montero, a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley.

"A usted la están poniendo de perfil contra Podemos en todos los medios", expuso la interviniente, al tiempo que consideró que esto se trata de "una excusa" para contribuir a "hacer caer a Podemos" en un país "donde ha caído el bipartidismo del estilo de Cánovas y Sagasta".

"Miserable y cobarde"

La ministra de Trabajo ya evitó polémicas con el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias este viernes, tras su crítica a los que no defienden a Irene Montero. Iglesias aseguró que "ponerse de perfil" cuando se "machaca a una compañera", en referencia a la ministra de Igualdad Irene Montero, "no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".

La cacería de esta semana confirma 3 cosas:



1) La degradación creciente de buena parte del periodismo



2) Que la derecha judicial es un actor político



3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2022

Horas después, preguntada en Elche sobre si había leído el tuit de Iglesias y si se sentía aludida respondió que simplemente que estaba "encantada" de estar en el barrio de Carrús de la ciudad ilicitana y, en concreto, de asistir al centro cívico Francesc Cantó para reunirse con el sector de aparadoras. El mismo viernes, por la mañana, en València, sobre la ley del solo sí es sí, insistió en pedir "prudencia" y aseguró que el Gobierno "va a proteger a todas las víctimas".

Así, consideró que la ley tiene un cometido, que es "garantizar la protección de las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres" y recalcó la necesidad de dejar trabajar al Tribunal Supremo, que aseguró que se pronunciará "en unos días". Asimismo, insistió en rechazar la "alarma social".

Su silencio no encuentra afinidad en las filas de Podemos, como así lo manifestó el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, quien criticó que la derecha "está haciendo trampas para golpear a Podemos" mientras "tristemente" hay "silencios inexplicables".

El exlíder de la formación morada también consideró que una parte del Ejecutivo mostraba "cobardía" al no defender la ley y a la titular de Igualdad, a diferencia de lo que había hecho el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, rechazó que la ley del solo sí es sí requiera modificaciones y subrayó que la ministra de Igualdad está defendiendo, en condiciones "muy difíciles", toda la labor del Gobierno.

Yolanda Díaz continúa impertérrita y de gira con la presentación de Sumar, un movimiento es ya "imparable", para lo que ha pedido "no distraerse ni hacer ruido" porque, quien lo hace, "no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas". Reivindicó que Sumar sí lo hará, sin pedir "el carné a nadie". Ella no lo tiene de Unidas Podemos.

Cinco excarcelados, uno de ellos gallego

Los tribunales ya han rebajado al menos 12 condenas de abusos sexuales por la aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad, y han excarcelado a cinco personas. Se espera que los magistrados tengan que revisar decenas de sentencias más toda vez que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

Entre los casos de revisión de sentencia y rebaja de pena, se confirmaron cuatro en Madrid, dos en Baleares, dos en Galicia, una en Andalucía, una en Castilla y León, una en Castilla-La Mancha y una en Murcia. Mientras cinco de estos 12 casos han conllevado la excarcelación de los condenados: dos de Baleares, dos de Madrid y uno de Galicia.

En Galicia, en la Audiencia Provincial de Ourense, han revisado una condena de 3 años y 6 meses de cárcel impuesta al autor de un delito intentado de agresión sexual con acceso carnal. Tras la revisión, ha rebajado la pena a 2 años y 6 meses de prisión y ha acordado su puesta en libertad. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rebajado en dos años la pena impuesta a un hombre que violó en Cambre a una mujer a la que conoció por Tinder.