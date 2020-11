A ministra de Traballo, Yolanda Díaz, defendeu o diálogo con EH-Bildu para aprobar uns Orzamentos Xerais do Estado que, di, contan con "marxe de mellora" nas partidas dedicadas a Galicia a través da negociación das enmendas parciais unha vez superado o primeiro escollo da tramitación parlamentaria nos últimos días.

Así o dixo nunha entrevista este domingo na Cadena Ser, onde a política ferrolá asegurou que o proxecto de contas estatais reserva partidas para Galicia "un 20%" superiores á media e que a caída do 15% do investimento en termos xerais débese ás obras da conexión do tren de alta velocidade coa Meseta que se atopan xa avanzadas.

"Estou convencida de que a ministra de Facenda, agora que empeza o debate en grao sumo relevante que son as emendas parciais, vai facer un traballo firme e, por suposto, que hai marxe de mellora", manifestou Yolada Díaz, que considera que o proxecto de orzamentos superou "o trámite máis importante" co rexeitamento ás emendas á totalidade o pasado xoves.

Neste punto, a ministra manifestou que considera "dificilmente explicable" a postura do BNG, que presentou a súa propia emenda á totalidade a uns orzamentos contra os que, segundo Díaz, "non hai proposta alternativa" e "non" constitúen "un punto de chegada" senón de partida.

Así, defendeu que o Executivo que preside Pedro Sánchez e do que forma parte manteña un diálogo para solicitar o apoio da esquerda abertzale, unha postura contra a que cargaron varias voces do propio Partido Socialista.

Tras remarcar que "é lexítimo" que o Goberno central busque en primeiro lugar alianzas coas formacións que facilitaron a investidura, Yolanda Díaz subliñou que manter "conversacións con todo o mundo" forma parte da política.

"Dixemos que iamos empezar polo bloque da investidura e iso é o que estamos a facer. Isto é lexítimo, é política", incidiu a ministra antes de aseverar que "todo o mundo pactou con Bildu ou Esquerra, con todas as forzas políticas, incluído o PP máis duro de Aznar". "Non se cal é o problema", apostilou.

AMPLIAR OS ERTES. Cuestionada sobre a posibilidade de ampliar os Erte, cuxa prórroga foi demandada polo presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, para o sector da hostalaría, a mandataria agradeceu ao titular da Xunta que "por fin recoñeza que esta ferramenta é positiva".

A continuación, Díaz incidiu en que o Erte é "unha ferramenta que veu para quedar e acompañará aos sectores que o precisen mentres sexa necesario".

ALCOA. "Hai que seguir loitando contra Alcoa", remarcou a ministra de Traballo, que defendeu o traballo común que, di, levan a cabo Administración autonómica e central para evitar o peche da factoría da multinacional en San Cibrao.

Así as cousas, manifestou que "sempre" foi partidaria da intervención pública da planta, á vez que valorou o fallo do TSXG que impide a paralización da cuba como medida cautelar, xa que recoñece o "interese público" da factoría mariñá.