Willy Toledo, a los Abogados Cristianos: "Hace 45 años, me hubieran fusilado"

El actor Willy Toledo visitó este miércoles a mediodía el plató del programa Al rojo vivo, en La Sexta, para hablar sobre la citación por la que debería acudir este jueves ante un juez por ofensa a los sentimientos religiosos. "No voy a asistir a la segunda citación", aseguró y convocó a todos los interesados a una "manifestación/procesión del Coño Insumiso en Madrid para exigir la derogación de los cinco artículos del Código Penal referentes a las ofensas a los sentimientos religiosos".

Las razones para no acudir al juzgado las tiene claras. "No pienso perder ni un solo segundo de mi vida en responder a una acusación absolutamente delirante de una asociación ultraderechista y ultracatólica", dijo en referencia a la Asociación Española de Abogados Cristianos, quien le denunció. "Muchos estamos siendo perseguidos por este tipo de delitos", señaló. "La legalidad puede ser ilegítima: la ley de extranjería, la ley de partidos, la ley mordaza...", afirmó.

En cuanto a la manifestación, señaló "vienen las compañeras con un coño gigante, invito a la Asociación de Abogados Cristianos a que se pasen por allí".

El presentador del programa, Antonio García Ferreras, quiso saber qué opinión le merecía el sistema: "Consideras que la democracia es una mierda", aseguró el periodista. "Y que me limpio el culo con ella", respondió Toledo.

NATIVEL PRECIADO. El actor también tuvo un encontronazo con la periodista Nativel Preciado, presente en la tertulia y que le dijo que "si hubiera sobrevivido al franquismo, sabría valorar esta democracia imperfecta". Toledo no dudó en acusarla de haber trabajado para un "diario falangista". La periodista no ha dudado en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".

Polonia Castellanos: "Tiene usted otra denuncia por el derecho contra el honor"

La presidenta de la Asociación Española de los Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recordó en una intervención telefónica que "es muy complicado que [Willy Toledo] vaya a la cárcel; no puede ir porque si hubiera una sentencia económica, tendría una pena económica, en ningún caso sería privativa de libertad. Tiene cuatro inmuebles y pagaría con ellos".



Toledo, en un evidente estado de nerviosismo, no dudó en responder que "hace 45 años me hubieran fusilado en la tapia de un cementerio porque fueron sus antepasados y la gente como usted la que lo hacía". "Pueden perseguirme hasta el fin de los días: no van a poder conmigo", aseguró.



"Pueden intentarlo, pueden denunciarme, pueden perseguir a las compañeras del Coño Insumiso porque las vírgenes también tienen coño", continuó el actor, "están ustedes podridos de dinero, yo no, me da igual. Tengo dignidad y principios. Son una organización ultraderechista que se dedica a perseguir a la gente".



Castellanos no dudó en responder que "también hubo muchos que asesinaban a sus hijos por su fe e incendiaban iglesias". "Acudiremos a la justicia cada vez que una persona como este señor incite al odio, es un delito de incitación al odio. También le vamos a interponer una denuncia por el derecho contra el honor", aseguró la presidenta de la asociación.