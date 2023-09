Vox interrumpe el discurso de Besteiro en el Congreso y abandona el hemiciclo

El Congreso de los Diputados ha avalado por mayoría absoluta el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria.

PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC han votado a favor de que se reforme el reglamento de la Cámara baja para que se pueda implantar el uso del catalán, euskera y gallego en los plenos, las comisiones, y en todas las iniciativas, que deberán requerir de traducciones.

Pese a la oposición del PP, Vox y UPN, que han lamentado que se haya tomado en consideración esta iniciativa y han criticado su trámite por la vía de urgencia, la reforma ha sido aprobada por 176 votos a favor, 169 en contra y 2 abstenciones.

A partir de ahora se abre un plazo de 48 horas para presentar enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, aunque muy previsiblemente serán rechazadas en su debate, el jueves en una nueva sesión plenaria.

Vox ha anunciado que presentará enmienda a la totalidad porque la reforma supone "un ataque al principio de la indisoluble unidad de España que establece la Constitución" y "ataca directamente la importancia de la lengua española como elemento de cohesión política y territorial".

La reforma del Reglamento prevé un plazo máximo de seis meses para disponer de los medios necesarios para tramitar los escritos presentados en alguna lengua oficial distinta al castellano.

Mientras tanto, los diputados que presenten sus escritos en catalán, gallego o euskera deberán incluir la traducción.

Por otra parte, en el Diario de Sesiones del Congreso se reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados en los plenos, en la Diputación Permanente y en las comisiones, tanto en la lengua en la que se hubiesen pronunciado como en castellano.

El pleno del Congreso también ha aprobado tras la toma en consideración esta tramitación por la vía de urgencia por 179 votos a favor y 171 en contra.

Los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo del Congreso al arranque de la sesión plenaria de este martes cuando el diputado del PSOE por Lugo José Ramón Besteiro ha estrenado el derecho a utilizar las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios usando el gallego para la primera parte de su intervención.

Besteiro ha subido a la tribuna a defender la propuesta de reforma del Reglamento que da vía libre a la utilización del gallego, el euskera y el catalán en la Cámara.

Tras dar los buenos días en castellano y las tres lenguas citadas, ha agradecido a su grupo que le haya permitido el honor de estrenar el sistema de traducción simultánea que se ha instalado para que todos puedan entenderse dentro de Salón de Plenos. "Es un doble honor hacerlo en mi lengua materna, el galego", ha dicho al inicio de una intervención en la que ha alternado el gallego y el castellano.

En este contexto, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez, ha pedido la palabra pero la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, no se la ha dado alegando que no podía interrumpir al orador.

"Le ruego que se siente y que dejemos hablar al señor Besteiro. Este es el templo de la palabra y el uso de palabra lo tiene el señor Besteiro", ha dicho Armengol, lo que ha llevado a los diputados de Vox ha abandonar sus escaños y salir del hemiciclo.

Eso sí, antes de salir del Salón de Plenos han ido dejando uno a uno los auriculares que se les habían facilitado para poder tener acceso a la traducción simultánea en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien no acude a la sesión de este martes, ante la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha aplaudido junto con otros diputados la salida de los de Abascal.

"Nos han elegido para representar a los españoles. Creo que millones de ellos querían que hoy le arrojáramos a Sánchez su artefacto de odio y de división", ha explicado Abascal en las redes sociales.

El líder de Vox cree que se están pervirtiendo las lenguas cooficiales para utilizarlas contra el entendimiento, la convivencia y la ley. En su opinión, son "pasos preparatorios para el nuevo golpe que tratarán de dar desde la Moncloa".

El diputado del PP Borja Sémper ha intervenido en el pleno del Congreso en euskera, tras señalar ante los periodistas que el PP hablaría en castellano porque no van a hacer "el canelo" ni "cosas raras", y cuando en la bancada de los populares no han usado el pinganillo.

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP se ha estrenado como diputado en el Congreso en el pleno que tramita la reforma del reglamento de la Cámara para que se pueda hablar en catalán, euskera, o gallego.

Sémper ha tomado la palabra después de que en el hemiciclo lo hubiesen hecho el PSOE, Sumar, PNV, ERC o ERC en gallego, catalán y euskera sin que ninguno de los diputados del PP, y tampoco su líder, Alberto Núñez Feijóo, hayan empleado pinganillos para escucharles y entenderles.

El dirigente del PP, que en rueda de prensa dijo que los diputados del PP hablarían en castellano porque no iban a hacer "el canelo" ni "cosas raras", ha explicado este martes, replicando a Gabriel Rufián (ERC) que "hacer el canelo no es hablar en catalán" sino "mirar hacia otro lado con las prebendas de los independentistas".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado este martes su "respeto" al gallego, pero ha remarcado que el impulso de las lenguas cooficiales en el Congreso "es una actuación que se hace porque lo está pidiendo (Carles) Puigdemont". "Es una cesión a petición de un partido independentista catalán para apoyar una investidura", ha aseverado, en relación a la que protagonizaría el socialista Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, en una visita a las obras del centro de salud integral de Lugo, donde ha sido preguntado por las críticas que le ha lanzado el BNG en relación a su postura con esta cuestión, en la misma jornada en la que la Cámara baja se ha estrenado en el uso de gallego, catalán y euskera.

Rueda ha incidido en que es "un recurso bastante normal del BNG intentar faltar al respeto cuando no hay otros argumentos". "No entienden que pueda haber diferentes puntos de vista", ha aseverado, antes de reivindicar su "respeto" por el gallego.

O rexeitamento do @ppopular de @AlfonsoRuedaGal e @NunezFeijoo á lingua galega resúltame tan incomprensible coma doloroso. @xunta @ppdegalicia



🔇O partido que goberna en #Galicia votou en contra do #galego no @Congreso_Es



🌹 @gpscongreso @PSOE @PSdeG @sanchezcastejon pic.twitter.com/7sCeuThwVd