Directo | Concluye sin sorpresas la votación: se consuma el fracaso de Feijóo

Se confirma lo esperado. No hubo sorpresas en la votación y Alberto Núñez Feijóo no fue investido presidente. El candidato del PP logró 172 síes de los diputados, por 178 en contra, por lo que no habrá investidura.

El viernes se repetirá la votación en el Congreso. En ese caso, Feijóo necesitará únicamente una mayoría simple para ser investido, aunque no se esperan cambios en la votacion.

Feijóo. EFE

Comienzan las votaciones

Los diputados comienzan a votar al candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo. El lider del PP necesita 176 votos favorables para lograr ser presidente del Gobierno, pero solo tiene garantizados 172.

Los diputados votan uno a uno y en voz alta.

Cuca Gamarra apela a la seriedad del Partido Popular

Cuca Gamarra, portavoz de los populares en el Congreso, apeló a la "seriedad" del PP en su intervención: "Frente a sus compromisos que nunca se ejecutan, lo que se necesita es un Gobierno serio y riguroso que cumpla".

Gamarra no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre la polémica ley del solo sí es sí: "Los agresores sexuales meren más años de prisión y no rebajas en sus condenas".

CC ratifica su apoyo a Feijóo pero no se vincula con ningún bloque y UPN se ofrece para un gobierno de "cambio"

La diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, y su homólogo de UPN, Alberto Catalán, han ratificado su apoyo a la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque en el caso de la primera ha evitado vincularse con ningún bloque ideológico, mientras que el parlamentario navarro se ha ofrecido a los populares para un gobierno "de cambio".

Así lo han expuesto ambos diputados en su intervención, reafirmando su voto positivo a Feijóo, siendo las dos únicas formaciones, junto a Vox y los diputados del PP, que han explícitado su apoyo al candidato popular

En este contexto, la diputada de Coalición Canaria ha reivindicado el acuerdo alcanzado con Feijóo, además del pacto en el gobierno regional, evitando vincularse con ninguno de los bloques que hay actualmente en el Congreso.

Por su parte, Alberto Catalán, de UPN, ha realizado un discurso en defensa de la foralidad de Navarra, en contra de Bildu y "el blanqueamiento" que, a su juicio, realiza el Gobierno de Pedro Sánchez y ratificando su apoyo a Feijóo para realizar "el cambio".

Feijóo: "No entiendo por qué la tiene tomada conmigo"

Feijóo criticó la actitud de Rego: "No entiendo por qué el único diputado del BNG se ha negado a hablar conmigo". Según el candidato, "los votantes del BNG" hubiesen preferido una conversación.

Feijóo a Néstor Rego (BNG): "Empezaré reconociéndoles el mérito innegable que tiene el Bloque Nacionalista Gallego. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el PSOE"#InvestiduraRTVE27s

📲 https://t.co/L8iYcBbUM2 pic.twitter.com/Xz6fNpgcWJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

El líder del PP volvió a hacer referencia al uso del gallego en el Parlamento, con mención especial al diputado socialista Gómez Besteiro: "Si estuviese aquí hace cuatro meses hubiese defendido con la misma vehemencia que yo" el uso del castellano como único idioma oficial, pero, dice Feijóo, "ahora necesitan a Junts".

Néstor Rego: "Deixou un país peor do que encontrou en 2009"

El diputado gallego del BNG, Néstor Rego, comenzó su intervención asegurando que explicaría "con rigor" las razones para el no del Bloque.

"Ser galego non é garantía de nada para Galicia. Se vostede fose elexido, que non o será, non vacilaría en votar en contra dos intereses de Galiza", comentó Rego.

Rego a Feijóo: "Si fuera elegido, que no lo será, no vacilaría en aplicar medidas contrarias a los intereses de nuestro país" https://t.co/nui1FwA8b9#InvestiduraRTVE27s pic.twitter.com/xXhhfSvzd8 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

"Nós coñecemos ben as súas políticas. Deixou un país en 2022 peor do que encontrou en 2009. Máis empobrecido, máis envellecido e máis precarizado".

Rego recordó a Feijóo los recortes en educación o la pérdida de hablantes de gallego.

Feijóo: "Es un inmenso orgullo saber que el señor Otegi solo puede ordenar sobre mí el no"

El candidato aseguró que "un Gobierno del PP sería mejor para Euskadi que uno de Sánchez", y reiteró a Bildu que está "orgulloso" de recibir su no.

"Es un inmenso orgullo saber que el señor Otegi solo puede ordenar sobre mí el no a la investidura", añadió.

Aitor Esteban

El líder del PNV recordó a Feijóo que están en su "investidura", y sin embargo, se dedicó a preguntar a los demás parlamentarios. "Acusó a un parlamentario de querer hacer el club de la comedia y usted ha hecho algo parecido".

Primera intervención del día de Feijóo

El candidato Alberto Núñez Feijóo inició su primera intervención del día, cómo no, recordando a las víctimas de Eta y recibiendo el aplauso de los suyos.

El popular replicó la intervención de la portavoz de Bildu: "No se crea usted, señora Aizpurua, que me ofende. Me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero", aseguró el candidato.

#InvestiduraRTVE27s | Feijóo: "Los votos de Bildu se los dejo al sr. Sánchez. Yo no los quiero" https://t.co/nui1FwA8b9 pic.twitter.com/9B6iAP7kAA — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

El candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles que el "único" partido al que habría que hacer un "cordón sanitario" es EH Bildu por el terrorismo de Eta, al tiempo que ha demandado el perdón a las víctimas de esta formación.

Feijóo ha rechazado las críticas por reaccionario y le ha dicho a los diputados de EH Bildu: "Josu Ternera, uno de sus jefes, dijo que los muertos eran para que el Gobierno tuviese elementos de análisis, ¿y viene a hablar aquí de reaccionario? Siguen llevando a condenados por delitos de sangre en las listas y vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados".

El líder de los populares ha respondido con dureza a las críticas de la portavoz abertzale contra su partido: "Ha hablado mucho del PP y veo que nos conoce bien, han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular".

Y ha provocado un aplauso en pie de su bancada cuando ha ironizado al decir que "hemos aprendido hoy que los españoles tienen que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, las viudas y viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos".

Ante las críticas de Aizpurua a la Transición, Feijóo ha respondido además reivindicando la "grandeza de la democracia del 78" que permite, ha dicho dirigiéndose a EH Bildu, "que personas como ustedes pueden estar aquí".

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha defendido el derecho a participar de la izquierda abertzale, pero ha argumentado que no hay reconciliación "si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón", al tiempo que ha lamentado que hace días EH BIldu no condenase los homenajes a miembros de ETA o que lleve a terroristas con delitos de sangre.

Aitor Esteban: Hemos sido transparentes y claros desde el principio"

Aitor Esteban criticó el tiempo perdido durante el proceso de la investidura fallida: "Llevamos meses largos que han servido para poco. El rey convocó a los grupos y anunció el candidato sin que tuviese los apoyos suficientes y no ha habido ningún cambio", afirmó el portavoz parlamentario del PNV, que coincidió con otros grupos en que la sesión "parece una moción de censura y no una investidura".

El nacionalista desmintió tajantemente un posible acercamiento a los populares durante el proceso: "Ha habido muchas comunicaciones sobre lo que haría el PNV", dijo Esteban, "pero desde el principio, en la campaña electoral, y al día siguiente de las elecciones, fuimos transparentes y claros" con respecto a su postura.

Aitor Esteban (PNV): "El PP no puede pretender hacer creer ni al PNV ni a la opinión pública que Vox no está en la ecuación de la investidura. Hay una ballena en la piscina".#InvestiduraRTVE27s

📲 https://t.co/L8iYcBbUM2 pic.twitter.com/b6rdLIwqNh — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2023

En ese sentido, criticó algunas declaraciones vertidas por Bildu: "Bildu a lo largo de la campaña dijo reiteradamente que nosotros habíamos alcanzado un acuerdo con PP y Vox. Para Bildu la mentira es una herramienta habitual. No somos lo mismo", comentó Esteban, que le dijo a Feijóo que si quería sus votos tenía que renunciar primero "a los 33 de Vox".

Esteban ha dejado claro que si de lo que se trata es de escoger entre Alberto Núñez Feijóo y la amnistía, se decantan por la amnistía: "Si como dice la señora Gamarra, hay que elegir entre Feijóo y amnistía, así las cosas, amnistía".

Aizpurua: "No permitiremos gobiernos reaccionarios"

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, comenzó su intervención expresando el "no rotundo al Gobierno reaccionario" que representa Alberto Núñez Feijóo.

Aizpurua afeó a Feijóo que no se ponga el pinganillo cuando habla en euskera, lo que considera una "falta de respeto" para los hablantes.

La parlamentaria vasca recordó que "no existe gobierno de progreso posible" sin la presencia de las izquierdas vasca y catalana, y pide al Estado español que lleve a cabo "una Transición real, profunda y comprometida" y levante "las hipotecas que aún se mantienen contra nuestros trabajadores".

Bildu abrirá este miércoles la segunda sesión del debate de investidura

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, será quien abra este miércoles a las nueve de la mañana la segunda sesión del debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya primera jornada concluyó el martes pasadas las nueve de la noche. Tras Bildu intervendrán los portavoces del PNV y los tres partidos que integran el grupo mixto —BNG, UPN y Coalición Canaria—.

El PP cerrará las intervenciones de los grupos parlamentarios antes de producirse la votación, la primera de esta investidura —que será por llamamiento y a viva voz— y está encaminada al fracaso, ya que Feijóo solo tiene el apoyo de 172 diputados, los del PP, Vox, UPN y CC.

La hora a la que se anuncie el resultado de la primera votación —que podría ser al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique el candidato a debatir con los portavoces de este miércoles— marcará el pleno que habrá que celebrarse en 48 horas, el viernes, para la segunda.

En esa sesión, Feijóo tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato le bastaría con recibir más síes que noes (mayoría simple).

Primera jornada

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspendió el debate a las 21.13 horas de este martes después de que interviniesen los grupos del PSOE, Vox, Sumar, ERC y Junts per Catalunya.

Durante siete horas y media y con cerca de 330 medios de comunicación presentes en el Congreso, Feijóo replicó de forma individual al PSOE y a los portavoces y dirigentes de Sumar y Vox, mientras que agrupó su réplica a los portavoces de ERC y Junts.

La primera jornada del debate, con tono bronco en algunos momentos, finalizó precisamente con los turnos de ERC y de Junts, que insistieron en que la amnistía es el primer paso para un referéndum de autodeterminación.