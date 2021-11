El volcán presenta tres frentes activos y uno afecta a viviendas y zonas agrícolas

El volcán de Cumbre Vieja presenta actualmente tres frentes activos, uno que va desde Montaña Rajada al norte de Montaña Cogote -colada 11-, otro que sigue alimentando los deltas lávicos y el tercero, el más intenso, que discurre entre las coladas 4 y 7.

Además, Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), informa de un nuevo desbordamiento de lava en el volcán de La Palma en la tarde de este viernes.

En las redes sociales, Domínguez ha colgado un vídeo al que acompaña un texto explicativo que indica que el desborde se ha producido en la boca intermedia del volcán, donde hay un lago de lava. Esto ha generado "una fuente de lava" que acaba emitiendo coladas sobre el punto emisor inferior para acabar vertiendo hacia el oeste, "como ha hecho otras veces".

Por otra parte, en rueda de prensa, el director suplente del Pevolca, Rubén Fernández, y la vulcanóloga del IGN, Carmen López, han señalado que está ocupando espacio nuevo a costa de viviendas y explotaciones agrícolas pero se ha ralentizado y avanza a unos 20 metros por hora.

Además, también se ha detenido el desborde del cono principal que se detectó en la noche de este jueves y provocó un aumento de la tasa de emisión de lava, muy fluida, y el crecimiento de su caudal.

López ha apuntado también que el penacho volcánico alcanza una altura de unos 3.500 metros y se orienta al este y sureste, lo que puede complicar la navegación aérea a partir de este sábado y durante 48 horas.

La sismicidad a niveles intermedios sigue descendiendo y se mantiene a altas profundidades, el tremor volcánico está en nivel bajo y la deformación sigue descendiendo aunque se ha localizado un incremento en la zona de Jedey.

La emisión de dióxido de azufre (SO2) también sigue su tendencia descendente, con una horquilla entre las 17.000 y las 26.000 toneladas diarias mientras que sigue al alza la emisión de dióxido de carbono (CO2), con entre 2.400 y 2.600 toneladas diarias.

En cuanto a la calidad del aire, es buena o razonablemente buena en todas las estaciones de la isla.

Fernández, por su parte ha detallado que hay 483 albergados, uno menos que este jueves, y 1.048 hectáreas afectadas, 7,4 más que el día anterior, con un delta lávico que suma casi 43 hectáreas.

La superficie de cultivos afectada por la lava es de 314,07 hectáreas (+8,48), de las que 187,32 hectáreas corresponden a cultivos de plataneras, 59,9 a viñedos y 24,89 a aguacateros.

El campo de coladas de lava amanece con evaporación de vapor de agua tras el calentamiento del sol, debido a la condensación de la misma durante la noche / The lava flows field dawns with evaporation of water after the heating of the sun, due to its condensation during the night pic.twitter.com/Cw7k41aYU3