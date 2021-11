El volcán de La Palma expulsa una piedra semipreciosa que se utiliza en joyería

El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, ha expulsado un mineral considerado piedra semipreciosa que se utiliza habitualmente en joyería. Se trata del olivino, según informó el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). "A veces los pequeños volcanes producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes", explican los expertos.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y

La erupción también ha sacado a la superficie otros "tesoros" como clinopiroxeno con agujas de apatita, óxidos de Fe-Ti, inclusiones magmáticas y fluidos".



MALA CALIDAD DEL AIRE. La calidad del aire este domingo en Los Llanos de Aridane, en La Palma, es extremadamente desfavorable por la elevada concentración de partículas de menos de 10 y de 2,5 microgramos por metro cúbico de aire.

La concentración es extremadamente desfavorable si las partículas PM10 están entre 151 y 1.200, y este domingo en los Llanos de Aridane se han medido concentraciones de 1.144 microgramos por metro cúbico en el periodo horario de 11 a 12.

Entre las 12 y las 13 horas la concentración ascendió a 1.687 microgramos por metro cúbico y entre las 13 y las 14 horas era de 1.686 y una hora después de 1.160.

En cuanto a las partículas de 2,5 la calidad del aire es extremadamente desfavorable si la concentración está entre 76 y 800 microgramos por metro cúbico de aire.

En este caso la concentración era de 161 microgramos por metro cúbico de aire entre las 11 y las 12, mientras que entre las 12 y las 23 era de 239. Una hora después la concentración de partículas PM 2,5 subió a 237 y entre las 14 y las 25 horas descendió a 163.

50 DÍAS. La erupción del volcán Cumbre Vieja ha cumplido en las horas centrales de domingo 50 días activo sin que haya datos que apunten a una finalización a corto plazo.

El fenómeno natural que comenzó el pasado 19 de septiembre ha obligado por el momento a la evacuación de mas de 7.000 vecinos de las zonas cercanas, de las que más de 2.000 están directamente afectadas por tener su residencia dentro del perímetro del volcán.

De estas personas con viviendas en la zona de la erupción, 1.576 son vecinos de Los Llanos de Aridane, 391 de El Paso y 122 son vecinos del municipio de Tazarote.

Según ha última actualización del monitoreo de Copernicus realizada en la tarde de ayer sábado, la lava ha cubierto desde que comenzó la erupción el 19 de septiembre un total de 992,4 hectáreas, afectado o destruyendo hasta el momento 2.719 edificaciones e infraestructuras.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma #CumbreVieja



Hard work for our #RapidMappingTeam today



The 4⃣6⃣th updated map has just been released (the second update of the day)



As of 6 November at 07:14 UTC:

▶️Extent of the lava flow: 993.6 ha (+1.2 ha in ~12h)

▶️2,593 destroyed buildings 🏠(+6) pic.twitter.com/2rHuUMSLXE