El violador del estilete niega la agresión sexual de Oviedo

Félix Vidal Anido, conocido como el violador del estilete, que cumplió 32 años de cárcel por más de medio centenar de violaciones, ha negado haber agredido sexualmente en Oviedo a una mujer con discapacidad psíquica y ha alegado que él se limitó a "acompañarla y ayudarla", según ha informado la acusación particular. La Fiscalía ha mantenido su petición inicial de once años de cárcel para él en el juicio que se ha celebrado, a puerta cerrada, en la Audiencia Provincial, a petición de la abogada Ana María González, que ejerce la acusación particular en representación del Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Malos Tratos (Cavasym).

La acusación particular eleva su petición de condena a quince años de prisión al aplicar la circunstancia agravante de vulnerabilidad y entender que tanto Félix Vidal Anido como su entonces novia, M.A., se prevalieron de la discapacidad psíquica del 65 por ciento que presenta la víctima, con la que convivían en un piso de alquiler en Oviedo, para cometer los delitos de agresión sexual y delito continuado de robo con intimidación.

Tanto Vidal Anido como la otra acusada dijeron que todo lo hicieron por su bien, ya que "la ayudaban y acompañaban"

La Fiscalía ha pedido que, de forma alternativa, los hechos puedan constituir sendos delitos de agresión sexual y extorsión. La víctima ha declarado ante el tribunal durante cincuenta minutos en los que ha mantenido íntegra su denuncia contra Vidal Anido, según ha corroborado la acusación particular, que ha asegurado que en todo momento se ratificó en las imputaciones y aclaró las dudas de las partes "con claridad y coherencia".

El violador del estilete no abundó en las explicaciones sobre los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2017 en el piso donde convivía con su entonces novia y la víctima, en el casco antiguo de Oviedo, y tanto él como la otra acusada dijeron que todo lo hicieron por su bien, ya que "la ayudaban y acompañaban".

La vista oral se aplazó el pasado 28 de junio ante la incomparecencia a la sede judicial de varios testigos que estaban considerados como "claves" por la abogada defensora, María Teresa Álvarez, para refrendar su tesis absolutoria.

Félix Vidal Anido cumplió 32 años de condena al beneficiarse de la anulación de la "doctrina Parot" y recibió el apodo como violador del estilete por emplear este tipo de arma blanca para intimidar a sus víctimas y consumar las agresiones sexuales.