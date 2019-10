Villarejo seguirá en prisión provisional por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este 3 de noviembre cumple dos años en preventiva, atendiendo a que concurren elevado riesgo de fuga, "un evidente riesgo de reiteración delictiva" así como "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba".

En un auto de 19 páginas notificado este lunes tras la celebración de una vista que se prolongó durante dos horas el pasado jueves, el juez acuerda la prórroga, que puede llegar a ser de otros dos años mientras no medie juicio y sentencia y descarta que las razones de salud que alegó el comisario sean suficientes para ponerle en libertad, dado que no se trata de "graves padecimientos" que no puedan ser atendidos en prisión en los términos que fija la ley.

"La organización que está detrás de aquel con funciones perfectamente distribuidas entre sus miembros, creó en el tiempo en que estuvo en activo una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado", dice García Castellón.

El auto detalla los delitos que se imputan al comisario en cada una de las 16 piezas separadas en las que actualmente se articula la macrocausa, nueve de las cuales siguen bajo secreto. En total, acumula imputaciones por varios delitos de organización criminal para la comisión de delitos graves en su condición de jefe, blanqueo, cohecho, descubrimienyo y relevación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento y delitos fiscales, es decir, un horizonte de más de 100 años de cárcel.

"El riesgo de fuga es evidente y no sólo por las elevadas penas a las que se enfrenta (*) sino y sobre todo por cuanto a lo largo de la investigación se ha evidenciado la capacidad concreta que presenta de sustraerse a la acción de la justicia", expone el juez, que recuerda uno de los audios de la causa en el que Villarejo dice a otro investigado "que lleva más de 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando por todo el mundo".

El instructor apuntala esta tesis por el alto nivel económico descubierto a Villarejo, que tiene un patrimonio inmobiliario tanto en España como en el extranjero superior a 16 millones de euros y "una estructura financiera" que le permitiría "sustraerse" a la justicia, sumado a que cuando fue detenido se le intervino un pasaporte en blanco y dos DNI con identidades que no le correspondían.

DICE QUE TIENE COPIAS DEL MATERIAL INTERVENIDO

Además, se le atribuye un "alto riesgo de alteración o destrucción de fuentes de prueba" porque la Audiencia Nacional sigue pendiente de comisiones rogatorias internacionales para determinar el alcance de su organización criminal, y de reiteración delictiva, porque "él mismo afirmó disponer de varias copias" del material incautado y que "podría ser utilizado directamente" por él "para continuar la actividad delictiva por la que se le investiga".

A lo largo del auto, el juez resume el contenido de las actuaciones contra Villarejo desde el momento en que se abrió la causa contra él y salió a la luz "la existencia de un entramado criminal centrado en torno a las empresas del Grupo Cenyt dirigida a la meciación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Así, expone que "la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado, le permitió el tráfico de dicha información con terceros" en una conducta que se reproduce en todos los proyectos investigados, en los que Vilarejo "aportaba como valor añadido" de su "pluralidad de sociedades" su "relación directa" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo, además, "sin la previa solicitud de compatibilidad" y obteniendo grandes beneficios.

"Las actividades que ofertaba iban mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, aprovechándose de situaciones extremas de crisis empresarial para intervenir por medios poco ortodoxos en la vida personal de los implicados en aquellos conflictos", expone el auto.

16 PIEZAS SEPARADAS, 9 SECRETAS

En la actualidad, la causa se articula rn las piezas Principal o King, que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, Pieza 1, que implica al comisario Carlos Salamanca; Iron, en relación al espionaje a un bufete de abogados; Land, sobre la herencia de los Cerededa; Pit, en torno a una extradición a Guatemala; Cinco, sobre los audios de Corinna; Pintor, por la extorsión a un exjuez; Kitchen, que indaga el espionaje al popular Luis Bárcenas y sigue secreta; y Marbella, sobre un empresario.

Asimismo, constan como piezas separadas, todas bajo secreto, BBVA, que investiga 13 años de trabajos para la entidad; Pieza 10, sobre revelación de secretos de Podemos; Planeta en relación a un encargo sobre un arbitraje; una específica sobre delitos fiscales de Villarejo y otras cuatro más en relación a proyectos concretos del comisario.