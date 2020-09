Villarejo a Cospedal: "Dame mi pasta tía, que me debes aún 100.000 pavos"

El excomisario José Villarejo aseguró en una conversación que María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más los gastos", una deuda por la que la entonces secretaria general del PP dejó de verle, aunque él mantuvo la relación a través de su marido, Ignacio López del Hierro. Así consta en las grabaciones intervenidas a Villarejo en 2017 en la que habla de estos asuntos y que ha sido incorporada al sumario de la pieza Kitchen del caso Tándem, en el que se investiga un posible espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar documentos que podrían comprometer a dirigentes del PP.

"María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta y le dije, tía, 100.000 pavos más los gastos que he tenido, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo y ya no quiere verme", le relata el excomisario a un abogado.

En la conversación participan el abogado Javier Iglesias, el empresario Adrián de la Joya y el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, José Luis Olivera, horas antes de que Villarejo se reuniera con López del Hierro.

Estas conversaciones están incluidas en el caso Kitchen del espionaje a Luis Bárcenas

El excomisario vuelve a sacar este asunto: "Como la otra todavía me debe 100.000 pavos más los intereses y más su puta madre... Pero si él me (ininteligible) le perdono los 100.000 pavos, fíjate".

RODRIGO RATO. En otra de las conversaciones intervenidas, Villarejo comentó que "la Moncloa" le mandó a visitar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, quien, según su versión, reconoció que había "trincado sobres", si bien añadió: "Pero delante de mi iba Rajoy con otro sobre".

"¡Si tengo al Rato inmortalizado diciéndome que el otro trincaba!", indica en una de las conversaciones. De acuerdo con el sumario del espionaje a Bárcenas, Villarejo se refirió a esa conversación con Rato al menos en dos ocasiones, en una con la periodista Ana Rosa Quintana y su marido Juan Muñoz, y en otra en enero de 2017 en la que participan el abogado Javier Iglesias, el empresario Adrián de la Joya y el comisario José Luis Olivera, entonces al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

En esta última, Villarejo expone la información que tiene y que podría dañar al Gobierno. Por ejemplo, esa conversación con Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, que entonces aún no había sido condenado por las tarjetas black. "¡Si tengo al Rato inmortalizado diciéndome que el otro trincaba!", indica Villarejo, antes de advertir: "Tú fíjate lo que se ha montado con la gilipollez del ministro hablando con el otro y tal... Eso como mínimo provoca elecciones". Villarejo se imagina a sí mismo declarando en el juzgado: "¿Usted por qué grabo? Yo por interés policial (se ríen)".

RAJOY. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, salió en defensa de Rajoy tras aparecer su nombre en las conversaciones de Villarejo: "No hay ningún tipo de imputación ni sospecha sobre el presidente Rajoy".