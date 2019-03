Villarejo recibió "mucha pasta" de Interior para investigar a líderes independentistas

El excomisario de la Policía José Manuel Villarejo recibió una gran suma de dinero procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior para investigar a líderes independentistas en el marco de la operación Catalunya cuando Jorge Fernández Díaz era el máximo responsable de la cartera.

Así lo asegura el propio Villarejo en una conversación grabada en febrero de 2017 y adelantada este lunes por La Vanguardia. En estas grabaciones –que están siendo analizadas por la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional en el caso Tándem– el excomisario declara que le habrían pagado "mucha pasta" para investigar a dirigentes independentistas en Cataluña.

En la grabación, el excomisario explica que el responsable de los fondos reservados era el entonces jefe de asuntos internos de la Policía, Marcelino Martín Blas. "Marcelino me ha pagado mucha pasta porque él era el que manejaba la pasta de Catalunya, de lo otro, de lo tal [...] Me han dejado un zurrón a deber; aún me deben unos 50 o 60.000 pavos", afirmó Villarejo.