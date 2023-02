Villacís se queda en Ciudadanos tras las conversaciones con los populares

La actual vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunció este miércoles que continuará en Ciudadanos, formación por la que se presentará a las primarias para liderar el partido en Madrid y concurrir a la Alcaldía de la ciudad, eliminando la posibilidad de pasar a formar parte del PP.

"Si ya estaba convencida de que este espacio es fundamental, de su buen hacer, de la integridad, estoy más convencida que nunca. Esta semana me ha servido para estar más convencida que nunca. Creo que sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto. Me voy a presentar para liderar el espacio de centro en Madrid que representa Cs", explicó a los medios desde el hotel Urso de la capital.

De este modo, la vicealcaldesa rechazaba de plano pasar a integrar las listas del Partido Popular, y precisaba que "nunca" se ha propuesto al PP, algo de lo que, sin embargo, se habían hecho eco los medios la pasada semana.

Pocos días después de que Cs culminara su proceso de refundación con la salida de Inés Arrimadas de la presidencia, Begoña Villacís acaparaba el foco mediático desde que el pasado viernes daba a conocer que podría valorar ser una "corriente interna" dentro del PP. Sin embargo, la nueva dirección le dejó claro el lunes que el partido irá a los comicios en solitario porque ese fue "el mandato" que la Ejecutiva recibió en la Asamblea Extraordinaria de mediados de enero. Y ya recalcaron a la vicealcaldesa que quien vaya a ser candidato de Ciudadanos en Madrid deberá cumplirlo.

La también coordinadora de Ciudadanos Madrid definió este miércoles como "días convulsos" las jornadas en las que su posible paso a las filas del PP copaba titulares y horas en tertulias, y consideró que dichas informaciones "se han cubierto con especulaciones" por los medios. "La primera vez que hablo yo es ahora. Se acaba el barro y es el momento adecuado para hablar", sentenció.

En esta línea, lamentó que estos días se haya visto "lo peor de la política". "En el barro no me muevo bien, se lo aseguro. Hay un tipo de política que no me gusta y que no practico. La política limpia es imprescindible en estos tiempos y es donde me voy a mover", insistió en su comparecencia.

Entre las razones esgrimidas para presentarse a las primarias, la vicealcaldesa capitalina hizo referencia a que la libertad y avances de la capital quedarían "gravemente comprometidas" si Madrid "cae en manos de Javier Ortega Smith" y abundó en que "existe una amenaza en España y es que el sanchismo sigue campando a sus anchas y hay que pensar estrategias para el centro y el centro derecha".

"No quiero para mi país que acabemos siendo Hungría, Brasil... El fratricidio nos ha llevado a malos puertos y creo que la única alternativa es combatirlo. Tengo convicciones muy firmes", señaló. Finalmente, aseguró que su campaña electoral de cara al 28 de mayo se basará en "jugar limpio, no practicar política basura, defender el liberalismo y una sociedad plural".

Feijóo: "Tengo muy buen concepto de ella"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles, antes de conocer la decisión de la vicealcaldesa de presentarse por Ciudadanos, que tiene "buen concepto" de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís

"A mí me gusta que la gente buena entre en mi partido. Por supuesto tenemos buena gente en el partido, pero siempre podemos tener más", señaló el popular.

El número de cargos del partido naranja que ya han pasado a integrarse en el PP se eleva a 166, tal y como también recordó este miércoles Feijóo.