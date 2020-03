Villacís promete "la noria más grande de Europa" y todos hablan de Caballero

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, protagonizan en Twitter un intercambio de mensajes a cuenta del proyecto de la noria gigante que se descartó para Valencia y que ahora puede instalarse en la capital de España.

La dirigente madrileña ha considerado que esta iniciativa se fue de Valencia "expulsada por el populismo", mientras que el valenciano ironiza y la anima a que prometa también otros grandes eventos, "como el Circuito urbano de Fórmula 1 o la visita del Papa", proyectos del anterior gobierno del PP que han acabado en los juzgados.

Los promotores del proyecto L'Ull de València, la noria gigante que inicialmente estaba proyectada en Valencia, anunciaron el pasado mes de febrero que desistían de instalarla ante la "falta de compromiso" e "indeterminación" mostrada por las autoridades. Entre otros municipios que han mostrado interés por albergarla se encuentra Madrid.

Este miércoles, su vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, colgaba un tuit en el que manifestaba: "Trabajaremos para que Madrid tenga la noria más grande de Europa. Nos reunimos con los promotores del proyecto que desechó Ribó para buscar localizaciones para esta nueva atracción turística y cultural. Madrid es el refugio de lo que el populismo expulsa".

En respuesta a este mensaje, el conseller Marzà (de Compromís, al igual que el alcalde de Valencia, Joan Ribó), replicaba en la misma red social: "Hola Begoña, creo que te has quedado corta en tu lucha contra el PoPulismo, todavía puedes prometer: Circuito urbano de Fórmula 1; la visita del Papa; Ciudad de la Luz. No olvides decir siempre: 'No costará ni un euro a los madrileños'".

Por otra parte, el regidor de Vigo, Abel Caballero, ha sido protagonista involuntario de numerosos tweets, cargados de ironía, en los que se recuerda la 'hazaña' del acalde socialista en las últimas Navidades, al llevar a Vigo una noria de récord. Estos tuits rescatando el espíritu competitivo con el que el alcalde compara la apuesta navideña de la ciudad olívica con el de otras grandes ciudades, y que, en su día, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, contestó en un duelo por ver cuál de las dos ciudades celebraba unas fiestas más ostentosas.

Pobres políticos españoles. Cuando vosotros vais Abel Caballero ya ha vuelto pic.twitter.com/AT1pXit3Sk — El Hematocrítico (@hematocritico) March 4, 2020

Movimiento arriesgado por parte de Madrid con lo de la supernoria. Veamos cómo responde Vigo en esta escalada armamentística por ser la ciudad con más loles de España.

Mi apuesta: Abel Caballero va a tapar el Sol, para poder tener las luces de Navidad encendidas todo el año. pic.twitter.com/ptcXPj82rK — PetitRévolutionnaire (@Chekspeare) March 4, 2020

