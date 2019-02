Villacís asegura que abandonó su sociedad patrimonial en 2009

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, sostiene que no ha participado durante su etapa como concejal en ninguna sociedad patrimonial, que asegura que dejó en 2009, tras publicar ABC que la ocultó durante tres años, y atribuye esa información a intereses electorales.

Según el diario, Villacís no informó hasta 2018 de su cese como administradora, junto a su marido, de la sociedad Iuriscontencia SL, una actividad que no figura en sus declaraciones de los tres años anteriores, como obliga la Ley de Transparencia al ser concejal del Ayuntamiento de Madrid ABC también publica que la sociedad tiene hasta dos millones de euros en propiedades inmobiliarias.

Villacís ha asegurado que desde que tomó posesión de su acta en el Consistorio en 2015 no ha participado en ninguna sociedad patrimonial, ya que se desvinculó de la misma en 2009 cuando vendió las acciones a su esposo, el abogado Antonio Suárez-Valdés.

"Yo no me desvinculé de la empresa ni ahora, ni hace dos meses ni hace tres; fue seis años antes de entrar en política", ha afirmado la portavoz de Ciudadanos.

Días antes de que llegara al Ayuntamiento de la capital en mayo de 2015, su marido inscribió en el Registro Mercantil una declaración de unipersonalidad de la sociedad, de forma que Villacís traspasaba su parte de la empresa a su esposo, pero continuó como administradora solidaria, lo que le obligaba a reflejarlo en su declaraciones de bienes y actividades de 2015, 2016 y 2017.

"Si tuviese una empresa lo hubiera declarado sin ningún tipo de problema, pero como no la tengo no la puedo declarar", ha afirmado en declaraciones a los periodistas Villacís, candidata a encabezar las listas de Cs en el Ayuntamiento de Madrid.

Para Villacís, la información de ABC es "un ataque" con intereses electorales, y ha pedido al periódico que rectifique. "Yo no me desvinculé de la empresa ni ahora, ni hace dos meses ni hace tres; fue seis años antes de entrar en política", ha subrayado.

No obstante, ha reconocido como "error" que hasta 2018 no informó al registro mercantil de que ya no era administradora solidaria de la sociedad de su marido.

El órgano de administración de la empresa había acordado en 2011 el cese de Begoña Villacís como administradora solidaria de la sociedad patrimonial y profesional y el nombramiento de su marido como administrador único, un nombramiento del que no se informó al registro.

Según ha relatado, fue en 2018, un día después de que la publicación El Salto informase de que había ocultado en su declaración de bienes su participación en la sociedad, cuando fue al Registro Mercantil para trasladar que desde 2011 no era administradora solidaria y, posteriormente, al pleno municipal.

La aspirante a la Alcaldía no tenía participaciones en la sociedad desde 2009, según consta en la escritura de compraventa facilitada hoy a los periodistas. Sin embargo, su marido no inscribió en el registro mercantil la declaración de que es administrador único hasta mayo 2015.

Tras la publicación de esta información, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que si Villacís fuera del PP "estaría hoy asesinada".

La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, de Ahora Madrid, ha pedido a Villacís que explique si utilizo esa sociedad para adquirir la vivienda en la que reside. "De lo que estamos hablando es de si se obtienen o no beneficios fiscales que, aunque sean legales, pueden no ser demasiado morales", ha dicho.