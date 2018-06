La víctima de La Manada ha querido dar las gracias públicamente este miércoles, a través de una carta, a su familia y a toda la gente que sin conocerla "tomó España" y le "dio voz" cuando muchos se "la intentaron quitar", al mismo tiempo que ha animado a denunciar casos similares para no dejarles ganar "a ellos.

"Gracias por no dejarme estar sola, por creerme hermanas", ha destacado la víctima en una carta leída por Ana Rosa Quintana en su programa matinal en Telecinco, en la que ha continuado dando gracias a todo el mundo que ha hablado de ella "un segundo para repudiar lo ocurrido".

"No os quedéis callados porque si lo hacéis les estáis dejando ganar a ellos", ha argumentado la joven que ha destacado que de una situación como la de ella "se puede salir".

Se ha dado por satisfecha si gracias a su caso se han "removido conciencias" o ha dado "fuerzas" a otras personas.

Por ello, ha pedido a otras víctimas a que cuenten su caso, ya sea a un familiar, un amigo o a través de un tuit; "contadlo", ha enfatizado.

"Por favor, solo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto, pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado, pensadlo", dice.

La joven ha asegurado que "nadie tiene que pasar por esto, lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda". Además, ha pedido "no bromear con una violación" al igual que no se hace con las enfermedades porque es "indecente".

En la carta, encabezada con la frase De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente, la joven también dice que "lo mejor y peor de la vida hay que compartirlo". "No soy la chica de Sanfermines, soy la hija, nieta, amiga", ha enfatizado la joven, que ha advertido que se piense antes de hablar de ella porque puede ser la chica que está sentada al lado nuestro.

Y ha insistido en dar las gracias a su familia y amigos, al igual que a asociaciones, personas de la calle, personalidades políticas, famosos, periodistas que le hayan respetado y, en general, a todo el que se haya preocupado por ella, la víctima.