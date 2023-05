La víctima de Alves: "Nadie me creerá porque verán que entré voluntariamente en el baño"

El caso Dani Alves continúa avanzando. El futbolista está en prisión preventiva desde el 20 de enero tras ser denunciado por una joven de 23 años, que asegura que fue agredida sexualmente por el brasileño en el lavabo de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Este jueves, El programa de Ana Rosa, ha mostrado en exclusiva las declaraciones que dio la víctima de Alves entre lágrimas a uno de los mossos d’esquadra momentos después de que se produjese la presunta agresión sexual.

La joven afirma: "Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo. Después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo".

"Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me empezó a pegar". Tras esto, la joven no puede seguir: "Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa". Sin embargo, al ver que la chica no puede seguir, una amiga interviene y confirma al agente: "Ha habido penetración".