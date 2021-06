Un viaje de fin de curso a Mallorca acaba con 394 casos de coronavirus

Un viaje de fin de curso a Mallorca entre los días 12 y 18 de junio ha provocado un brote de coronavirus con al menos 394 casos y seis comunidades autónomas implicadas, que ha obligado a practicar test y establecer cuarentenas a los estudiantes que estén o hayan viajado a la isla.

La ponencia de alertas, que este mediodía ha reunido a Sanidad y las comunidades autónomas, recomienda que los grupos de estudiantes que no han iniciado sus viajes no los hagan, porque "el riesgo de transmisión en el mismo entorno en donde se están produciendo los casos es alto".



A los que "han participado o están participando en los viajes de fin de curso a Mallorca y en las diferentes actividades alrededor de ellos" se les tratará como contactos estrechos, con una prueba de detección a su regreso -que en caso de ser negativa se debe repetir entre 24 y 48 horas después- y diez días de cuarentena en el domicilio.



Y se valora la posibilidad de hacer cribados a las personas relacionadas con "estos viajes" que en este momento sigan en Mallorca, pese a que Baleares no ha notificado casos asociados al brote, que tampoco ha provocado por ahora positivos entre los trabajadores de los "hoteles implicados".



La primera alarma saltó en Elche, en la Comunitat Valenciana, donde se detectaron los primeros 32 contagios, al presentar síntomas compatibles con el coronavirus los estudiantes que habían viajado a Mallorca en ferry, en un viaje que tuvo lugar entre los días 12 y 18 de junio.



Este jueves se ha conocido que el alcance del brote era mayor. Madrid ha cifrado los positivos en 245, hay 49 casos más en Gipuzkoa, donde los estudiantes no viajaron en ferry, sino en avión; la Región de Murcia suma otros 18 casos y Aragón una decena.



Son los datos ofrecidos a lo largo de la jornada por las comunidades. El global de 394 casos dado por Sanidad supera su suma, pero los contagios no se han desglosado por territorio.



Además, inicialmente se pensaba que también Cantabria se había visto afectada por el brote, porque así lo notificó la Comunidad de Madrid, pero la Consejería de Sanidad cántabra ha asegurado que no hay ningún caso en la región.



Los datos conocidos hasta el momento son de contagios directos porque por el momento no se han detectado, informa Sanidad, casos secundarios. Además, los casos notificados son leves y ningún joven ha precisado hospitalización.



Tras conocerse el brote, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes y ha apuntado que el porcentaje de positividad entre los mayores de 40 años es de apenas el 2 por ciento, mientras que entre los jóvenes de 15 a 29 años sube hasta el 6 por ciento.



A su juicio, supone una cierta relajación de las medidas de prevención en este sector de la población, al que aún no ha llegado la vacunación.



Desde las autonomías han trascendido además algunos detalles. La de Madrid, por ejemplo, ha informado de que la mayoría de los contagiados lo son por la variante británica y sólo se ha constatado un caso de la variante delta.



Además, algunos estudiantes viajaron a Mallorca en ferry, como los de Elche, pero otros lo hicieron en avión, como en el caso de Gipuzkoa.



Los estudiantes, procedentes de centros tanto públicos como privados, habrían organizado su viaje a través de empresas especializadas y, según han explicado desde el Ayuntamiento de Elche, la mayor parte eran organizados por los propios alumnos.