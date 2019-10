Varios ultraderechistas intentan boicotear una proyección de la última película de Amenábar

Un grupo de ultraderechistas intentó boicotear la proyección, en la tarde del jueves en un cine de València, de la película Mientras dure la guerra, del director Alejandro Amenábar. El film refleja el apoyo inicial del escritor Miguel de Unamuno al golpe militar franquista y el replanteamiento de esta postura ante la deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus compañeros.

Al inicio del pase, un reducido grupo de personas desplegó una pancarta con el lema Únete a la resistencia España 2000 y profirió gritos como "Viva España" y "Viva Cristo Rey", tal y como se puede ver en un vídeo colgado en redes sociales por la propia formación de ultraderecha, que dice que la película "cuenta la historia de forma sesgada y llena de errores históricos".

Varios de los espectadores presentes mostraron su disgusto por la actuación de los radicales y les mandaron callar. Otros, alrededor de una quincena, abandonaron la proyección, algunos de ellos "con mucha ansiedad", y fueron atendidos por personal de la sala, que procedió a devolver el importe de las entradas, según explica un testigo presencial al diario Levante.

Además, se avisó a la Policía Local, que identificó a cinco personas y levantó acto por una presunta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. El procedimiento queda en manos ahora de la Delegación del Gobierno, según han explicado a Europa Press fuentes municipales.

"ACTOS INCÍVICOS"

Desde los Cines Lys se ha hecho público un comunicado en el que lamentan "profundamente lo sucedido" y se desmarcan "de estos actos incívicos que vulneran la libertad de las personas".

Los responsables del espacio relatan que "al comienzo de la película, varias personas levantaron una bandera de España mientras entre gritos de "Viva España" y "Viva Cristo Rey". "A pesar de que nuestros clientes reclamaron el cese de esa actitud, estas personas siguieron con los gritos. Los hechos duraron escasos minutos. Al acabar este incidente, algunos clientes habían abandonado la sala y otros decidieron quedarse, continuando así la proyección con normalidad".

Reconocen "el buen trabajo de los empleados y de las fuerzas del orden, que atendieron inmediatamente a los afectados y fueron a comprobar lo sucedido, verificando así que la proyección seguía con normalidad". Añaden que a los clientes que decidieron salir de la sala se les devolvió el importe de la entrada.

En la misma línea, la sala agradece "el buen comportamiento de los clientes, tanto de aquellos que abandonaron la sala como de los que se quedaron a ver la película, que no participaron en estas provocaciones, evitando así incidentes mayores".

"Nuestra intención es seguir proyectando este film con el mismo entusiasmo con el que proyectamos el resto de películas, y con el fin de buscar la máxima satisfacción de nuestra audiencia", aseveran.

AMENÁBAR: "NO HAN CONSEGUIDO DE MOMENTO NADA"

Por su parte, el director de cine Alejandro Amenábar ha agradecido a los espectadores que sigan acercándose a ver su nuevo trabajo, en la que recupera el desafío dialéctico de Miguel de Unamuno ante los militares en la Universidad de Salamanca en 1936, a comienzos de la guerra civil, pese "a los anuncios de boicots" contra la película, que "no han conseguido de momento nada".

El realizador ha hecho esta afirmación en una entrevista a Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de ser preguntado por el boicot a la proyección en el cine valenciano.

Así, ha indicado que "no le sorprende" y ha añadido que "ya estaban tardando". "He visto anuncios de boicots contra la película que no han conseguido de momento nada", toda vez que ha incidido en que "lo único que puedo hacer es agradecer a la gente que se está acercando a verla".