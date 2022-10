'Vamos a volver al 36', la canción 'de' Vox que la ARMH lleva ante la Fiscalía

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación de un grupo que ha cantado en la noche de este sábado en el evento Viva22 de Vox estribillos como "vamos a volver al 36".

En el festival de Vox, una suerte de Backstreet Boys nazis cantaron "vamos a volver al 36". Supongo que la fiscalía ya estará investigando esta apología del fascismo, del golpe de estado y del guerracivilismo, ¿no? pic.twitter.com/ReZMfvg8dj — PabloMM (@pablom_m) October 9, 2022

Infovlogger y Los Meconios son los protagonistas de la actuación que este domingo se ha viralizado en redes sociales. En la canción, denominada 'Vamos a volver al 36', se reivindica "cabrear a los comunistas, feministas y progres" y se menciona al "PSOE, Podemos, ERC, Bildu, Puigdemont y Rufián" para cuestionar "qué podría salir mal" con todos ellos.

"La izquierda que gobierna se llama frente popular, rodeados de revolucionarios, pajilleros de sofá", cantan también, al igual que "las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual son de Senegal" o "si eres gay y quieres ir a ver el orgullo LGTB, debes enseñar el carnet de buen homosexual".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "ejercer como denunciante contra un delito de odio".

REACCIONES DE RUFIÁN, PSOE Y PODEMOS

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha contestado a través de Twitter a la actuación dando las gracias por "inspirar al OBK facha", ya que le mencionan en la canción.



Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ironizado declarándose "absoluto fan" del grupo, al que ha calificado como "Take That nazis".



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha citado la publicación de Echenique acompañándolo de otra respuesta: "Cuando caes en la cuenta de que estás empezando perder la batalla cultural".



"Muchas risas con los trajes en el festival de Vox, pero durante la noche se cantaba 'vamos a volver al 36'. Los que provocan no son las víctimas, son los que se enorgullecen del franquismo", ha escrito, por otro lado, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens.



Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha calificado de "muy grave" el estribillo de "vamos a volver a 36". "Es decir, al golpe de Estado y la guerra civil que desangró a España", ha lamentado en una publicación en su perfil de Twitter en la que ha tachado a Vox de "extrema derecha e inconstitucionales".



También se ha referido al vídeo la exdirigente de Vox Macarena Olona, quien ha felicitado a los autores de la canción por atreverse a "reventar la dictadura ideológica" como "pocos artistas" lo hacen.



Precisamente, Los Meconios e Inflovlogger han utilizado también sus perfiles de Twitter para responder a los políticos que han reaccionado a su canción. "Lo de OBK facha de Rufián había tenido hasta gracia. Lo de llamarnos nazis sólo se le podía ocurrir a un saco de odio como este", han dicho respecto a las palabras de los portavoces en el Congreso de ERC y Unidas Podemos.