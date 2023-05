Valladolid se queda sin alcalde 'sarriano'

Ni empezó bien la jornada electoral, ni la terminó bien. Nos referimos a Óscar Puente, el ya exalcalde de Valladolid, que cuenta con raíces paternas en O Mazo, Sarria, y que el año pasado visitaba la villa lucense para pregonar sus fiestas de San Xoán.

Puente, uno de los alcaldes socialistas con más proyección mediática y presencia en redes sociales durante el último mandato, arrancó el 28-M olvidándose el DNI en su casa. Se tuvo que quedar esperando en la calle, frente al colegio electoral, hasta que le trajeron el documento. Se lo tomó con filosofía.

Óscar Puente y su padre, en una visita a su casa de O Mazo en 2017. AEP

Ya de noche, también encajaba con deportividad su derrota, tras dejar claro las urnas que el bastón de mando se iba a manos del PP, que necesitará a Vox. "Estoy satisfecho con el trabajo realizado y que los ciudadanos valoran positivamente nuestro trabajo, pero asumo que las dinámicas nacionales afectan mucho", afirmaba en su comparecencia para valorar los resultados electorales.

Puente reiteraba en la noche de este domingo que la tendencia estatal "se impuso" y que había "arrollado a gobiernos" como el suyo, pese a haber sido la fuerza más votada en la ciudad y pese a haberse quedado "muy cerquita" de conseguir el "concejal número 12", que les hubiera dado la victoria en coalición con sus actuales socios, Valladolid Toma la Palabra (VTLP), que además han perdido un edil.

"Pertenezco a un partido del que me siento muy orgulloso, que me da muchas cosas y otras veces me las quita. En este caso, le hemos puesto ocho puntos de diferencia a lo que tenía el partido, pero no ha sido suficiente", ha lamentado.

Óscar Puente anunció que liderará la oposición "inicialmente", aunque ha reconocido que luego valorará si continúa.