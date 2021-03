La vacuna de Janssen se administrará también a los grupos de mayor edad

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este martes una nueva actualización de la Estrategia de Vacunación que prevé que cuando haya disponibilidad de dosis de la nueva vacuna de Janssen se pueda usar de forma paralela a las vacunas de Pfizer y Moderna para incrementar el ritmo de vacunación de los grupos de más edad.

Esta decisión aclara la inmunización del grupo de población de entre 66 y 79 años que no podía recibir la vacuna de AstraZeneca y estaba a expensas de la llegada de otros sueros, mientras que personas más jóvenes, en concreto de entre 60 y 65 ya estaban siendo vacunados con las dosis de la anglo-sueca.

Según ha informado Sanidad en un comunicado, el documento incluye la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca (hasta ahora en los 65 años) para los grupos profesionales que realizan funciones esenciales, como profesores, policías o personal sociosanitario.

PERSONAS DE MUY ALTO RIESGO. Entre ellos, incluye que las personas con VIH se vacunarán de manera simultánea al grupo de aquellas con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años y con vacunas del tipo ARNm, con la finalidad de alcanzar la mayor protección en un periodo de tiempo menor.

También son grupo de muy alto riesgo las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, de órgano sólido y lista de espera para este, las que estén en hemodiálisis y diálisis peritoneal, con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia, infección con VIH inmunodeprimidos, personas con inmunodeficiencia primaria y personas con Síndrome de Down mayores de 40 años.

VACUNACIÓN CON CONTAGIO PREVIO. Además, la actualización número 5, que este miércoles tendrá que ser ratificada por el Consejo Interterritorial de Salud, destaca que la evidencia científica muestra que las personas con contagio previo, tanto sintomáticas como asintomáticas, "obtienen una respuesta inmune muy satisfactoria con una sola dosis, que no mejora con la administración de una segunda dosis".

Por lo tanto se administrará una sola dosis para los de hasta 65 años y se mantienen la pauta de dos dosis para las que superen esta edad.

ASTRAZENECA. Con la vacuna de AstraZeneca se seguirá vacunando a personas de 56-65 años, comenzando por las de mayor edad.

Además, se amplía el límite de edad (hasta ahora en 65 años) para completar la inmunización de los grupos de población priorizados por su actividad esencial, como personal sanitario y sociosanitario no en primera línea y trabajadores de instituciones sanitarias y colectivos en activo con una función esencial (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o docentes).

NO SE PUEDE ELEGIR VACUNA. El texto aprobado por Sanidad y comunidades establece que "la vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección con el fin de no socavar los principios y valores éticos de la Estrategia".

La elección del suero se basará en la eficacia y en su indicación para los diferentes grupos de población. La pauta completa se administrará con la misma vacuna.