Una diputada de Vox dice que el mérito de Montero es "estudiar en profundidad" a Iglesias

La diputada de Vox Carla Toscano ha provocado una monumental bronca en el Pleno del Congreso al afirmar que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos.

En el debate sobre los Presupuestos del Ministerio de Igualdad, Toscano ha censurado las críticas de Irene Montero a las sentencias que rebajan condenas a raíz de la aplicación de la ley del sólo sí es sí'

A su juicio, hay que tener la cara "de cemento armado" para tachar a la judicatura de machista cuando el "único mérito" de la ministra es "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias

Esta referencia a la relación personal de la ministra con el exdirigente de Podemos ha hecho estallar la ira en las filas de Unidas Podemos, que han empezado a gritar "vergüenza, vergüenza", "no es no" y "no vale todo".

La ministra Montero, que había estaba en el banco azul aguantando la diatriba de Vox, tomó la palabra para pedir que no se quitara nada del Diario de Sesiones y así dejar constancia de la "violencia política" habida en la sede de la soberanía popular y de "quien la ejerce".

"Para que después de mí no venga ninguna otra", ha enfatizado Montero, visiblemente emocionada, para, a continuación, prometer que las feministas y las demócratas van a parar los pies a "esta banda de fascistas", en alusión a Vox, con "más derechos".

El Gobienro arropa a Montero

El Gobierno ha condenado este miércoles las palabras de la diputada de Vox Carla Toscano en el Pleno del Congreso en las que afirmaba que el único mérito de Irene Montero es "haber estudiado en profundidad" a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos, y ha mostrado su apoyo a la ministra de Igualdad censurando al mismo tiempo "los insultos y ataques machistas" de la formación liderada por Santiago Abascal.