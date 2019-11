El único debate entre los candidatos de los cinco principales partidos con representación en el Congreso no arrojó luz sobre la manera en la que se podrá desbloquear la formación de gobierno después de las elecciones del domingo, las cuartas en cuatro años. La cita sirvió para que afloraran profundas diferencias ya no solo entre el bloque de derechas y el de izquierdas, sino entre sus propios integrantes. Pese a los intentos por que Cataluña no eclipsara el encuentro, las referencias a los disturbios por la sentencia del procés surgieron pronto y sirvieron para que el "todos contra Sánchez", como se había planteado la cita, se convirtiera en un "todos contra todos".

Nada más comenzar, el presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, ofreció una fórmula para desbloquear la situación si los resultados del domingo no arrojan ninguna mayoría consolidada, a lo que apuntan todas las encuestas. "Hay que respetar la lista más votada", señaló. Pero el planteamiento, novedoso, cayó en el vacío y fue ignorado por sus interlocutores.

"No va a haber mayorías absolutas de nadie, así que toca ponerse de acuerdo", afirmó el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, minutos antes de que se hicieran patentes sus diferencias con Sánchez, que propuso modificar la ley para acabar con el"sectarismo" de TV3 y recuperar en el Código Penal la penalización de referéndum ilegales.

Tampoco en la derecha, los candidatos de PP, Cs y Vox dieron muestras de que vaya ser fácil construir un acuerdo. El aspirante de los populares, Pablo Casado, recriminó al de Cs, Albert Rivera, haber eludido su responsabilidad de formar gobierno en Cataluña tras haber ganado allí las elecciones. El líder naranja desplegó entonces un listado de competencias cedidas a Cataluña que atribuyó tanto al PSOE como al PP.

Ambos eludieron replicar a las propuestas planteadas por el candidato de Vox, que participaba por primera vez en un debate electoral tras su irrupción en el Parlamento tras las elecciones del 28 de abril. Suspender el Gobierno en Cataluña, ilegalizar los partidos "golpistas", en referencia a los independentistas, y detener al president Quim Torra fueron promesas desdeñadas por los dos partidos con los que comparte arco ideológico. Abascal, aislado para bien y para mal de la batalla, atacó el Estado de las autonomías —"nos hace desiguales"— e incidió en la necesidad de negar el acceso a la sanidad a los migrantes ilegales.

Los rifirrafes constantes entre Casado y Rivera cedieron a Abascal un cómodo segundo plano, que también benefició al bloque de la izquierda. Sus encontronazos fueron patentes, pero contenidos.

Iglesias le reconoció a la derecha su habilidad para llegar a acuerdos pese a sus diferencias, una virtud con la que le hizo el enésimo guiño infructuoso a Sánchez, que entre medida y medida —fueron muchas las planteadas— le dedicó una negativa tras otra a un eventual Gobierno de coalición. "Lo importante es lograr un Gobierno de izquierdas", insistió Iglesias, a lo que Sánchez le respondió: "¿Qué es ser de izquierdas?", para lamentar que critique las donaciones de Amancio Ortega al sistema de salud. Zanjó: "Iglesias nunca aprobaría un Gobierno donde no estuviera él".