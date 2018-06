Un tweet del PP indigna a las redes al vincular los crímenes machistas con Sánchez

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y la portavoz adjunta del partido, Marta González, reunieron a los medios este viernes para dar una rueda de prensa en la que analizaron la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

💬 “Desde que Sánchez es Presidente del Gobierno han sido asesinadas 4 mujeres. Ninguna había interpuesto denuncia. Con nuestra Proposición de Ley queremos mandar un mensaje de esperanza a las víctimas: no están solas” @MartaGlezVzqz pic.twitter.com/AzX5kPJ6Sd

En una de sus intervenciones, Marta González se refirió a la situación de la violencia de género en el estado, vinculando los últimos crímenes machistas con la política en materia de igualdad de Sánchez.

Una comparativa que no ha sentado bien en las redes en donde acusan al partido de "utilizar a las mujeres asesinadas como arma electoral" y cuestionan las medidas tomadas durante su mandato contra la violencia machista.

Reportado por ofensivo contra la violencia de género..... sinvergüenzas.. No habéis hecho nunca nada...hemos tenido que pelear por el pacto contra la violencia, cuando lo dejabais sin presupuesto. Usar a las víctimas...como las de ETA...esto es vergonzoso 😠😡😡

¿Acaso no fuisteis vosotros los que dejásteis sin presupuesto el teléfono 016?

A las mujeres víctimas de la violencia machista y a sus hijos/as NO, repito NO se les utiliza. Lo que has hecho es indecente. Vergüenza!