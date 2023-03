El TSJC condena Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament y líder de JxCat, Laura Borràs, a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propone su indulto parcial para que pueda evitar la prisión. En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una condena de 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

La sentencia propone al Gobierno la concesión de un indulto parcial en favor de Borràs, en referencia exclusivamente a la pena de prisión impuesta y de dos años y medio como máximo, de forma que su condena quede en dos años y pueda beneficiarse de una eventual suspensión que la libre de entrar en la cárcel.

En este sentido, la sentencia, que cuenta con un voto particular que propone condenar a Borràs a como máximo 21 meses de prisión por falsedad documental —al apreciar dilaciones indebidas—, destaca que la pena de prisión que impone la sala "resulta desproporcionada y excesiva" para los hechos cometidos por la presidenta suspendida del Parlament. Según la sala, la pena de cárcel por este delito continuado de falsedad documental "en ningún caso" puede resultar inferior a los 4 años y medio de prisión a que condenan a Borràs.

La sentencia precisa, además, que las "concretas actividades falsarias" que llevó a cabo Borràs no estaban orientadas a obtener un "lucro personal", sino que tenían como "único sentido o razón de ser" el "enmascaramiento" ante los organismos de control de la conducta prevaricadora, por la que ya se la condena a 9 años de inhabilitación. De esta forma, en el caso de Borràs, la sentencia concluye que la acumulación real de penas, por la suma del delito de prevaricación y el de falsedad, comportan que la condena de cárcel que se le impone resulte "excesiva".

Asimismo, subraya que no es "necesario" ejecutar la pena de prisión impuesta a Borràs para "evitar la comisión futura de nuevos delitos", teniendo en cuenta la "efectividad" de las condenas de inhabilitación impuestas: cuatro por falsedad y nueve por prevaricación.

En el juicio, que finalizó el pasado 1 de marzo, la Fiscalía pidió para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fragmentar en 18 contratos menores el proyecto de la web de la ILC, por un valor de 335.700 euros, para adjudicarlos de manera "totalmente arbitraria" a su amigo Isaías H., sabiendo que cometía una irregularidad.

Además, la sentencia impone dos años de cárcel a Isaías H., el amigo de Borràs adjudicatario de los contratos, y un año y dos meses para Andreu P., quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades, ambos como cooperadores necesarios del delito de falsedad documental, una pena que se les podría suspender de forma que no entraran en la cárcel.

"Esta sentencia no me impedirá seguir trabajando por la independencia"

Conocido el fallo, la presidenta de JxCat ha advertido este jueves de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: "Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña".

"No me paro en la lucha por defender mi honradez, en mi lucha por defender y reclamar una absolución que, con toda seguridad, otro tribunal proclamará", ha asegurado en una declaración a las puertas del Parlament. Borràs ha llegado de la mano de su hija y de su marido, y ha comparecido arropada por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la plana mayor de JxCat: el secretario general, Jordi Turull, el vicepresidente y portavoz, Josep Rius, el líder en el Parlament, Albert Batet y el grueso de diputados de Junts en la cámara catalana. No estaba el alcaldable Xavier Trias.