Los tripulantes no descartan más paros en Ryanair y piden ayuda al Gobierno

La segunda y última de las jornadas de huelga convocadas por los tripulantes de cabina de Ryanair avanzó sin incidencias y los sindicatos no descartan nuevas movilizaciones mientras piden al Gobierno que "tome cartas en el asunto" ante los "abusos" y el "maltrato" de la aerolínea. Santiago fue uno de los aeropuertos donde los trabajadores de la aerolínea irlandesa se han manifestado. Además, también se han concentrado en Barcelona, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Palma de Mallorca sin producirse incidencias.

En España, la huelga provocó la cancelación de dos vuelos conectaban Palma con Bruselas y la capital mallorquina con la belga, según los datos facilitados por USO, que junto a Sitcpla han sido los sindicatos convocantes de la huelga en España. Durante las dos jornadas de paro, que tenía como objetivo exigir a la compañía que aplicara la legislación española en los contratos, permitiese unas elecciones sindicales y respetase el estatuto de los trabajadores, los sindicatos sostienen que se han cumplido los servicios mínimos y apuntan a un seguimiento medio del 60%.

La aerolínea, que no ha dado datos de vuelos anulados ni de seguimiento durante estos dos días, ya había anunciado antes de que Fomento decretara los servicios mínimos la cancelación de hasta 400 vuelos en España para las dos jornadas de huelga y de hasta 600 en Europa, lo que afectaría a 100.000 clientes en total a los que, asegura, les reembolsó o buscó un vuelo alternativo.

Esta segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina ha afectado también a Portugal y a Bélgica pero, a diferencia de este miércoles, no a Italia, ya que los paros tanto de tripulantes como de pilotos en este país se convocaron exclusivamente para el 25 de julio.

Durante el transcurso de la huelga en España, los sindicatos de tripulantes de cabina han acusado a la aerolínea irlandesa de no querer colaborar y "chulear" a la Inspección de Trabajo, que ha acudido esta tarde a las bases de Tenerife y Santiago de Compostela. "No puede ser que no haya ninguna autoridad que haya tomado acciones contra la chulería de la aerolínea. Nos gustaría que alguien tomara cartas en el asunto", ha señalado este jueves el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

Desde Sitcpla, Antonio Escobar, ha afirmado que Ryanair ha incumplido los servicios mínimos, cancelando vuelos que conectaban con los archipiélagos, a pesar de las obligaciones que marcaba la resolución dictada por Fomento, que obligaba a la compañía a garantizar el 100% de los vuelos domésticos a las islas. También sobre la huelga se ha pronunciado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que ha exigido una legislación básica europea en materia laboral y fiscal, porque "no puede ser que una empresa que radique en Irlanda, que tiene laxa legislación laboral, lo utilice como caballo de Troya para deteriorar las condiciones de trabajo y hacer dumping fiscal".

Además, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha coincidido con Sordo en la necesidad de establecer una mínima reglamentación europea que impida situaciones como la de Ryanair, "seguramente la empresa más pirata y descarada", aunque "hay otras multinacionales que aprovechan esta falta de legislación".

La asociación de consumidores Adicae ha anunciado este jueves que propondrá una revisión a fondo del actual marco de protección de los derechos de los consumidores en el transporte de viajeros para reforzar su posición y derechos efectivos ante las cancelaciones y problemas en el transporte en vacaciones, mientras que la Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) han pedido al Gobierno que regule el derecho de huelga en el sector aéreo.

Otro sindicato, en este caso el de pilotos Sepla, ya ha avanzado que interpondrá mañana ante la Audiencia Nacional una demanda contra la aerolínea Ryanair por mantener al colectivo que opera en España bajo la legislación irlandesa.

A estas recientes huelgas se sumará también la que los pilotos contratados por la aerolínea en Irlanda, en torno a un centenar, han anunciado este jueves para el próximo 3 de agosto, la cuarta que convocan en este país desde el pasado 12 de julio. Este anuncio se produce después de que Ryanair anunciara recortes del 20% de su flota con base en Dublín este invierno y posiblemente el despido de 100 pilotos y 200 tripulantes de cabina en las próximas semanas.

Coincidiendo con todas las huelgas, Ryanair ha puesto a la venta un millón de asientos con hasta un 20% de descuento disponibles para viajar entre el próximo 1 de agosto y 30 de septiembre.