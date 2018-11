Trillo niega la caja B: "La comisión de investigación es un juicio universal para humillar al PP"

El exministro de Defensa Federico Trillo ha afirmado este martes que nunca ha tenido ningún tipo de responsabilidad financiera en el Partido Popular, ha asegurado que no conoce sus cuentas "ni ningún tipo de caja B" y ha negado haber cobrado sobresueldos.

Trillo ha hecho esta afirmación durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación irregular del PP. El exministro ha sido muy crítico con dicha comisión que, según su opinión, se ha convertido en un "juicio universal" con el único objetivo de "humillar, amedrentar e imputar al compareciente" acciones desechas por los tribunales.

"No he cobrado ninguna cantidad por mis servicios en o para el PP por ningún concepto que no haya tenido sus cosas claras con Hacienda", ha recalcado el exministro, que ha señalado que cobró únicamente los "complementos" cuando fue secretario general y coordinador de Derechos y Libertades Públicas del partido. Según ha explicado, esos "complementos" eran los fijados por el partido para esos niveles de responsabilidad y que todos "tenían trascendencia en Hacienda".

Ha recordado que, como ministro de Defensa, tuvo a su disposición fondos reservados y que nadie ha podido acusarle nunca de haberse llevado "ni un duro" de ellos. "Y era mucho más fácil", ha enfatizado.

Trillo ha restado "veracidad" a los denominados papeles de Bácenas, que han sido "filtrados" y "cribados" y ha defendido que el PP no ha sido condenado por corrupción y que la sentencia que derivó en la moción de censura a Mariano Rajoy está recurrida. Ha subrayado además que ni en esa sentencia de mayo pasado ni en el auto previo de los jueces y ni en las distintas piezas del caso Gürtell ha tenido "ni una sola cita".

"No he sido imputado ni procesado ni investigado como sospechoso, nada de nada", ha insistido a los diputados, en la que ha aludido también a las comparecencias en la comisión de investigación de los exsecretarios generales del partido, donde "todos han negado la existencia de una financiación paralela o B". "Si ellos que eran responsables orgánicos no saben nada, imagínese usted yo", ha contestado el exministro a la diputada de Podemos Noelia Vera.

Ha insistido en que apenas ha tenido cargos orgánicos dentro del partido y que no sabe "qué es esa caja B". "¿Cree que si existiera sería como una hucha del Domund que estaba a la puerta del partido?", ha replicado con ironía al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha calificado de "kafkiano" que le quisiera hacer creer que "no tenía ni idea". "¿De verdad quiere pasar por un negligente?", le ha espetado a Trillo.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, quien no ha querido hacerle ninguna pregunta para no contribuir al "ejercicio de filibusterismo" del exministro.

Posteriormente, el exministro ha reprochado al diputado del PSOE Artemi Rallo que "contraría la realidad" y su derecho a la presunción de inocencia basarse en los papeles de Bárcenas para afirmar que él recibió sobresueldos o dinero negro. Rallo ha leído varias anotaciones de estos papeles con pagos a "Federico Trillo" y le ha preguntado reiteradamente si es él "este Federico", a lo que el exdirigente del PP ha respondido: "Federico Trillo desde luego soy yo, pero no sé de lo que me habla".