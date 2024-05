Del "traidores" de Vox al beso de Urtasun: bronco debate en el Congreso por la amnistía

Buscaban con los ojos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este jueves debía ser una de las estrellas del debate para la aprobación de la ley de la amnistía y que, sin embargo, brilló por su ausencia hasta la votación. Esperaban encontrar en el Congreso la "casa del pueblo, la casa de todos", que es lo que le han escuchado repetir hasta la saciedad en los telediarios a su presidenta, Francina Armengol, pero se vieron envueltos en un bochornoso cruce de reproches que en su clase se hubiera saldado con más de una expulsión.

Desde la tribuna de invitados, un grupo de estudiantes adolescentes contemplaban así, estupefactos, el espectáculo surrealista que ofrecían los dirigentes de su país, y había más de un adulto en el hemiciclo que sentía vergüenza del ejemplo pésimo que estaban recibiendo los chavales. La sesión, no obstante, había comenzado extrañamente civilizada, pero en el ambiente se intuía la calma que precede a la tormenta.

Al filo de cumplirse el sexto aniversario de su llegada al Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, Sánchez se preparaba para aprobar una de las leyes más conflictivas y polémicas de la historia de nuestra democracia, y lo hacía curiosamente fuera del salón de plenos, delegando el turno de los socialistas en un diputado casi desconocido, Artemi Rallo, y dejando que el protagonismo de la izquierda lo acapararan los independentistas y Sumar.

Las intervenciones de los portavoces de Junts y ERC, Miriam Nogueras y Gabriel Rufián, que fueron escuchadas en silencio y sin aspavientos, sirvieron para precalentar los ánimos en la bancada de la derecha, con una asegurando que "la lucha continúa" y el otro prometiendo que la "siguiente parada será el referéndum" mientras aplaudía al presidente de su partido, Oriol Junqueras, sentado en la tribuna de invitados.

La guerra en Rafah y el encuentro de Abascal con Netanyahu hizo subir la tensión

Pero fue con la intervención del diputado de Sumar Gerardo Pisarello con quien verdaderamente comenzó a subir la temperatura en el Congreso. El parlamentario no quiso tirar de eufemismos y, en sus siete minutos en la tribuna de oradores, tuvo tiempo de calificar la actuación de la derecha de "inquisitorial", "golpista" y propia del "cardenal Cisneros" , y también de reprochar al líder de Vox, Santiago Abascal, su encuentro del martes con "un criminal" como Netanyahu, "cuando aún están calientes los cadáveres de los niños" en Gaza.

Pisarello logró concentrar tras su intervención la mayor ovación de la bancada de la izquierda y consiguió que esta se pusiera en pie cuando pidió a Armengol la palabra por alusiones tras el turno de Abascal, que se había referido a él como "odiador" de España.

Tras recriminar Pisarello al líder de Vox que hubiera rendido "pleitesía" al "carnicero de Rafah", el parlamentario de Vox José María Figaredo pidió contestar, pero Armengol no accedió y se desató el caos en el hemiciclo. "Traidores", "mentirosos", "corruptos", "vendidos", gritaban algunos diputados desde la bancada de la derecha, liderados por el parlamentario de Vox Manuel Mariscal, y desde la bancada de la izquierda respondían otros con "¡fascistas!".

"Esta mala educación no lleva a ningún sitio", clamaba Armengol, como si sintiera los ojos de los estudiantes clavados en su nuca. "Pido respeto a esta cámara, a la democracia y a la gente que nos está escuchando", insistía, tras llamar al orden sin éxito.

La réplica socialista llegó con Rallo, que aludió a Vox como el "neofascismo cerril" poblado de "filonazis", y que no perdió la ocasión de hacer un poco de campaña electoral para los comicios europeos, asegurando que los españoles evitarán "el monstruo fascista" votando el 9 de junio.

Feijóo pidió la convocatoria de nuevas elecciones generales

El último en intervenir fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que recibió una larga ovación de sus diputados —la mayor de la jornada— tras pedir nuevas elecciones generales y referirse a la ausencia de un Sánchez "tan cobarde que ni siquiera está hoy aquí".

El aludido solo entró en el hemiciclo cuando llamaron a votación, que fue nominal y permitió a los parlamentarios de Vox añadir coletillas a sus votos: "No a la corrupción, no", gritó Abascal, y un compañero suyo apostilló "por una España con honra, no."

Finalmente, a pesar de la crispación y de los gritos y tras un periplo por las cámaras de casi seis meses, la ley superó la mayoría absoluta con 177 votos a favor, y desató sentidos abrazos en las tribunas y una ovación demasiado corta en las bancadas para el sudor que costó su aprobación.

La vicepresidenta María Jesús Montero felicitó con un beso a Sánchez, que huyó raudo del salón de plenos antes de que cesaran los aplausos. Allí dejó a Pisarello, que, como el gran abanderado de la causa, recibía fuertes abrazos de los suyos, el cariño de Yolanda Díaz y un beso en la cabeza del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por las escaleras bajaba Junqueras, en un discreto segundo plano, como si en realidad no fuera él el amnistiado.