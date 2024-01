Los trabajadores de Iberia comenzarán la huelga este viernes tras el fracaso de la última reunión

La reunión del día 4 entre los sindicatos e Iberia ha finalizado sin acuerdo y se mantiene la convocatoria de huelga para los trabajadores de su 'handling' durante cuatro jornadas a partir del 5 de enero, según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press.



Este encuentro era una última oportunidad para encontrar un punto en común que evitara esta acción en plena fiesta de Reyes y operación retorno tras la Navidad.

No obstante, la huelga, convocada por UGT, CC.OO, USO y Comité Interempresas seguirá adelante al no haber solucionado las diferencias. Los sindicatos ya anunciaron otras convocatorias para el puente de diciembre y principios de la Navidad que fueron pospuestas con el propósito de seguir negociando.



UGT, CCOO, USO y Comité Intercentros han llamado a la huelga a los trabajadores de esta filial de Iberia después de que la compañía perdiera la licencia de operador en ocho de los grandes aeropuertos en el último concurso de Aena.



Según el convenio, estos empleados sería subrogados a la nueva compañía adjudicataria y los sindicatos temen que esto pueda provocar una merma en los derechos laborales de los que ahora disfrutan los trabajadores de Iberia.



Por ello, han solicitado a la compañía en numerosas ocasiones que se acoja al 'autohandling' y mantenga así a gran parte de su plantilla, lo que la compañía considera inviable.



Se trata de la tercera convocatoria de huelga que los sindicatos lanzan para estos trabajadores después del concurso. Las dos primeras, fechadas para el puente de diciembre y el principio de la Navidad fueron desconvocadas con el compromiso de seguir negociando.



La huelga ha obligado a Iberia, Iberia Express y Air Nostrum a cancelar más de 444 vuelos, lo que afecta a más de 45 000 pasajeros. La compañía ya ha encontrado acomodo para el 92% de ellos, bien siendo reubicados en otros vuelos, fechas u horarios, o si lo han preferido, recibiendo el reembolso de sus billetes.



La compañía ha asegurado que continúa trabajando para recolocar al resto según las posibilidades, teniendo en cuenta la complejidad de las fechas, recién terminadas las Navidades, y el alto factor de ocupación de los vuelos.



Los clientes que lo deseen aún pueden solicitar sus cambios a través de la web de Iberia, de las agencias de viaje en las que hayan realizado la compra o del Centro de Atención al Cliente de la compañía, que ha reforzado su personal, pero en el que es posible que encuentren más tiempo de espera de lo habitual.



De nuevo, Iberia ha agradecido la comprensión y la paciencia a todos sus clientes y pide disculpas por las molestias que les está causando la huelga convocada por los sindicatos de los servicios aeroportuarios.



El director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha lamentado que la compañía se haya visto obligada a cancelar estos vuelos y ha señalado que "aunque se produzca una desconvocatoria a última hora, sería imposible reprogramarlos", debido a la "complejidad técnica" que ya no daría margen.