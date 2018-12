El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desvelado este martes que en su reciente reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le entregó una "propuesta de acuerdo democrático" con 21 puntos, entre ellos una "comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España".



Así lo ha explicado tras la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià en el Cementerio de Montjuïc, en el 85 aniversario de la muerte del primer presidente de la Generalitat republicana.



En su discurso institucional ante la tumba de Macià, Torra ha señalado que en su reunión con Sánchez el pasado 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona le hizo entrega de una propuesta con 21 puntos y ha mencionado "los tres más importantes".



Uno de ellos se refería a la "desfranquización de España y el aislamiento del fascismo y la ultraderecha", otro a la "regeneración democrática y la ética política como fundamentos en los cuales basar la discusión política".



El tercero de los puntos que ha destacado del documento aludía, según ha señalado, al "ejercicio del derecho a la autodeterminación, con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España".



"Esta es la propuesta catalana", ha remarcado el president, que ahora espera "una respuesta por parte del Gobierno de España", ya que "el diálogo no se puede quedar sólo en palabras vacías" sino que "debe ser creíble".



Y "para ser creíble", ha dicho, "necesitamos conocer al detalle cuál es la propuesta española", ya que "en estos últimos meses nada ha cambiado", puesto que sigue habiendo "presos y exiliados" y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho "ninguna concreción sobre el derecho a la autodeterminación".



"En estas condiciones, nosotros no votaremos los Presupuestos Generales del Estado", ha advertido.