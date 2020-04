El presidente catalán, Quim Torra, ha recibido este miércoles el alta médica, después de que el 16 de marzo anunciara que había dado positivo por coronavirus. Con todo, permanecerá confinado en la Casa dels Canonges, residencia presidencial adyacente al Palau de la Generalitat.

Torra ha obtenido un resultado negativo en el test quince días después de que se le detectase la infección de Covid-19, según explicó la Oficina del President en un comunicado. Pese a recibir la consiguiente alta médica, permanecerá en la Casa dels Canonges "siguiendo de manera estricta las indicaciones de confinamiento que han recibido todos los ciudadanos, así como las indicaciones médicas".

En las dos semanas transcurridas desde que se supo que había dado positivo por coronavirus, Torra ha seguido manteniendo la actividad del Govern y celebrando reuniones de manera telemática.

El presidente catalán ha "agradecido el apoyo" recibido durante este período en el que ha estado enfermo y ha trasladado su "solidaridad" a las personas que "luchan por curarse en este momento". También ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas de coronavirus: "Los tengo presentes cada día y cada hora y son la principal motivación para continuar trabajando sin descanso para derrotar la pandemia", afirma.

