Torra se queda solo en su propuesta de celebrar un nuevo referéndum...

Los partidos soberanistas mantienen su desacuerdo sobre la respuesta institucional a la sentencia del juicio del procés, un día después de la comparecencia del presidente Quim Torra en el Parlament, aunque coinciden en su rechazo a las condenas y en el derecho a las movilizaciones de protesta.

DESACUERDO. En una entrevista conjunta realizada por Catalunya Ràdio, los portavoces de las cuatro formaciones soberanistas –JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem, y la CUP– han confirmado en la mañana de este viernes su desacuerdo sobre cuál debería ser la respuesta institucional a la sentencia.

Eduard Pujol –de JxCat–, Sergi Sabrià –de ERC–, Jessica Albiach –de los comunes– y Carles Riera –de la CUP– han indicado que desconocían previamente la propuesta efectuada el jueves por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, de ejercer la autodeterminación el año 2020, la cual no suscita el suficiente consenso entre las fuerzas soberanistas.

Según el portavoz parlamentario de JxCat, "debemos olvidarnos de los partidismos" y "no entrar en bucle", por lo que ha abogado por "hablar más y, si se desea, introducir los matices que se quiera, pero hoy tenemos encima de la mesa una propuesta".

​REACCIONES. Desde ERC, Sergi Sabrià ha admitido que los partidos independentistas tenían que haber hecho más para conseguir la unidad estratégica y, sobre la propuesta de Torra, ha apuntado que "no soluciona nada poner una fecha si no hay consenso suficiente, si no sabemos qué podemos hacer al día siguiente del referéndum".

Sabrià ha explicado que ERC no quiere una autodeterminación simbólica "sino que debemos ser capaces de hacer efectiva la República, de tener la capacidad de implementar lo que se apruebe en referéndum, de tener los mecanismos necesarios".

Jessica Albiach, de Catalunya en Comú Podem, ha coincidido con la CUP en reclamar la dimisión de Buch "por las cargas desproporcionadas de los Mossos", pero ha puesto el acento en lamentar "la falta de liderazgo" del presidente y del Govern en los momentos de crisis política.

Según Albiach, sobran "los discursos de retórica vacía, porque ya sabemos cómo han acabado las propuestas (de autodeterminación) con plazos determinados", y ha sugerido la posibilidad de que Torra convoque una cumbre de partidos "sin el foco mediático encima".

Desde la CUP, Carles Riera ha exigido la dimisión o el cese de Buch al entender que los Mossos "actúan en connivencia" con las fuerzas de seguridad del Estado y "refuerzan la represión" del Estado.

Riera ha lamentado "la debilidad en las instituciones" autonómicas catalanas y ha pedido que desde estas se trabaje "para que el ejercicio de la autodeterminación de forma efectiva, y no simbólica, sea irreversible".