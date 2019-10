Torra promete no "desfallecer nunca" en la demanda de la autodeterminación, como hizo Companys

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha prometido este martes no "desfallecer nunca" en el ejercicio del derecho a la autodeterminación tras la sentencia del procés, como ha recordado que hizo el expresidente catalán Lluís Companys, fusilado por el franquismo hace ahora 79 años. Torra ha realizado una alocución en el cementerio de Montjuïc de Barcelona tras la tradicional ofrenda floral anual en la tumba de Companys, presidente catalán durante la república que fue fusilado por el franquismo en 1940.

En este aniversario, Torra ha exigido al Gobierno central que "haga justicia con los crímenes del franquismo" y que declare el fusilamiento de Companys como "crimen de Estado".

El presidente de la Generalitat denunció que la sentencia del procés tiene "la voluntad de que no lo volvamos a hacer, pero lo volveremos a hacer, porque hacer un referéndum no es un delito", dijo. "Nunca desfalleceremos en el ejercicio del derecho a la autodeterminación", como ha dicho que no "lo hicieron" Companys y los dos presidentes catalanes en el exilio, Josep Irla y Josep Tarradellas, este último protagonista en la Transición.

Torra exige al Gobierno una declaración que reconozca el "crimen de Estado" contra Companys

Torra ha hecho alusión a la carta que Companys escribió a su mujer antes de ser fusilado en el Castillo de Monjuïc en 1940 tras un consejo de guerra, una misiva en la que le pide que no admita "pésames ni lloros" y que "levante la cabeza". Algo que ha indicado que "trasciende" a la actualidad, pues Cataluña "vive una hora grave" por la "represión" que, a su juicio, supone la sentencia del procés, cuyo fallo ve una "venganza" que busca "criminalizar" el independentismo.

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que si Cataluña "sobrevivió" tras el fusilamiento de Lluís Companys también seguirá adelante tras la sentencia del procés. "Si en circunstancias más difíciles nadie se rindió, nosotros no lo haremos", ha dicho.

El dirigente de ERC señaló que, del mismo modo que Companys fue "el único presidente elegido democráticamente de Europa fusilado por el fascismo", ahora "tenemos el primer Govern democrático de la UE condenado a prisión(...) por motivos políticos".

¿REUNIÓN SÁNCHEZ-TORRA? El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dejado este martes abierta la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúna con el de la Generalitat, pero ha dicho que de producirse esa reunión "no sería inmediata".

Ábalos asegura que el Gobierno de Sánchez "no se plantea los indultos y nadie los está planteando"

En una entrevista en Onda Cero, Ábalos se refirió así a la carta que Torra dijo el lunes que enviaría a Sánchez y al Rey solicitando "reuniones urgentes" para hablar sobre la crisis que se abre en Cataluña tras la sentencia del procés. Preguntado sobre ese encuentro, subrayó que el Gobierno quiere normalizar la situación pero para que se produzca ese diálogo tiene que haber acatamiento del fallo y propósito de restablecer la convivencia en Cataluña y el funcionamiento de los servicios públicos.

En otra entrevista, esta vez en la cadena Ser, y ante la pregunta de si el Gobierno descarta los indultos cuando habla del cumplimiento íntegro de las condenas, Ábalos ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se plantea los indultos y nadie los está planteando".