Torra pide ante el Constitucional la suspensión cautelar de su inhabilitación

La defensa del ya expresidente de la Generalitat Quim Torra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que suspenda de forma urgente la pena de inhabilitación que confirmó este lunes el Tribunal Supremo.

En su recurso, el abogado de Torra, Gonzalo Boye, argumenta que la suspensión de la condena -que el Constitucional acuerda solo en casos excepcionales y penas leves- es necesaria para evitar el "daño irreparable" que la ejecución de la misma causaría tanto a Torra como a terceras personas.

Mientras, el expresidente de la Generalitat ha visitado este martes a los independentistas presos en la cárcel de Lledoners, en su primer día tras ser inhabilitado. Si bien hace dos años, cuando juró el cargo de president, uno de las primeras visitas que realizó fue a los políticos presos, es lo primero que ha hecho el día después de ser inhabilitado, ya como expresidente de la Generalitat

Poco antes de las 11 de la mañana llegó a la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde están Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

ERC da por hecho que las elecciones serán el 7 de febrero

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha dado por hecho este martes que las elecciones en Cataluña serán el domingo 7 de febrero, ya que así lo indican los plazos marcados por la Ley de Presidencia: "No es una opinión política, son matemáticas".



Lo ha dicho durante una entrevista a tres en Catalunya Ràdio que ha mantenido con el presidente de JxCat en la Cámara, Albert Batet, y la diputada de la CUP Maria Sirvent, recogido por Europa Press.



"Es un debate que está finiquitado", y ha sostenido que al no haberse convocado elecciones antes de la inhabilitación del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, no hay margen para decidir otra fecha.