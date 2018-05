Torra pedirá una reunión a Rajoy para levantar el artículo 155 y la intervención financiera

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este martes que una vez haya tomado posesión del cargo enviará una carta al presidente Mariano Rajoy para pedirle que "fije día y hora" de una reunión "sin condiciones previas", en que exigirá levantar el artículo 155 y la intervención de las finanzas catalanas.

En el día después de haber sido investido president, Torra ha viajado a Berlín para reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha querido "rendir homenaje" y a quien sigue considerando el presidente "legítimo" de Cataluña, según ha dicho en rueda de prensa junto al propio Puigdemont.

Torra ha recalcado a Rajoy, al que instado a una reunión "sin condiciones previas y para hablar de todo", que "no basta con levantar el 155".

Torra y Puigdemont pusieron énfasis en la necesidad de poner fin a la intervención de las finanzas de la Generalitat catalana, previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"Si el Govern no tiene el control sobre sus finanzas, es una intervención por otros medios y no respeta la voluntad del pueblo de Cataluña" expresada, ha argumentado, en las últimas elecciones catalanas del pasado diciembre.

En este sentido, Torra ha insistido que no se trata solo de que se levante el artículo 155, sino de que la Generalitat tenga "la libertad de disponer de todas sus finanzas", para tenerlas "bajo nuestro control", ha remarcado.

Por su parte, Puigdemont también insistió en la necesidad de abrir un diálogo con Rajoy para buscar soluciones a un "asunto" que, dijo, no es "interno", sino europeo y admitió que la situación creada es "compleja", y dijo que conviene "actuar con sentido de responsabilidad". Además, el expresident aseguró que Torra gobernará "para todos los catalanes", no solo para los independentistas. Agregó que no debe "confundirse la legítima orientación política" de un líder determinado con un hipotético propósito de no gobernar para todos y aludió incluso a que este habría sido el caso de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, si hubiera sido investida.

Asimismo, Torra ha dicho que en España hay "prisioneros políticos" que están entre rejas por "un delito que no han cometido", pues a su juicio "nadie ha visto rebelión" en Cataluña. Torra se ha reafirmado en el objetivo de tratar de investir a Puigdemont más adelante en la legislatura.

"Nunca abandonaremos el camino de reconfirmar al president Puigdemont al frente del Govern, para que regrese al Palau de la Generalitat", ha apuntado.

Una "restitución" que ha extendido a todos los consellers que deseen recuperar sus cargos para la constitución del nuevo Govern. "Se lo hemos ofrecido a todos", ha dicho Torra, sin detallar quiénes han aceptado el encargo de volver a ser consejeros de la Generalitat catalana.