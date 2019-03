Torra mantiene los lazos tras expirar el plazo de la Junta Electoral

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido este martes un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) en el que le solicita la "suspensión del plazo" que este órgano ha concedido al Govern —y que expiró este martes— para retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.

En el documento, se alega, entre otras cuestiones, la "imposibilidad" de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana.

"Insisto en la imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", sostiene Torra en su escrito, que alega que no solo la Generalitat tiene muchos inmuebles, sino que además no todos los gestiona de forma directa. Así, esgrime que algunos de estos inmuebles están gestionados por empresas públicas, empresas privadas prestadoras de servicios, consorcios, fundaciones, mancomunidades, entidades sociales, etc. y esto hace imposible ejecutar la orden, a su juicio.

En el mismo escrito, Torra también pide una aclaración a la JEC: por qué en la resolución de 11 de marzo el órgano pedía retirar "banderas esteladas o lazos amarillos" y en la del 18 de marzo cambia la conjunción o por la conjunción y. "El significado de la frase sufre una alteración que creemos necesario que la Junta Electoral aclare", resume en el documento el presidente Torra.

LA JEC NO LE CONCEDERÁ MÁS TIEMPO. Por su parte, la JEC ha rechazado conceder Torra más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos en los que ondean.

En una resolución, en la que da respuesta a un escrito presentado por Torra por correo electrónico remitido a la JEC a las 14.30, insiste en que "no ha lugar suspender el plazo concedido", que expiró este martes a las 18.00 horas.

El Gobierno ha explicado hoy que la Junta Electoral Central (JEC) es la entidad "exclusivamente competente" para dar los pasos que sean necesarios ante el incumplimiento por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su orden de retirar esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos. Según recuerdan fuentes del Ejecutivo, la Junta puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad que quiten los símbolos independentistas de los inmuebles de la Generalitat, una misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra.

En el acuerdo adoptado este lunes por la JEC para ordenar a Torra que quitase todos los símbolos en 24 horas también le avisaba "de las responsabilidades administrativas —una multa de entre 300 y 3.000 euros—, y en su caso penales, en que pudiera incurrir" si persistía "en la desobediencia" a sus acuerdos.